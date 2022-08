annonse

annonse

Mener at Israel ikke kan la en fiendtlig minoritet – landets muslimsk-arabiske befolkning – vokse seg for stor, ettersom det vil være svært vanskelig for Israel å beholde sin jødiske identitet i en slik situasjon.

Som tidligere meldt, var Resett ved undertegnende nylig på besøk i Israel, hvor vi intervjuet en rekke prominente israelske eksperter om flere spørsmål knyttet til internasjonal sikkerhetspolitikk og geopolitikk. Dr. Martin Sherman var blant dem.

Dr. Sherman leder en tankesmie kalt Israel Institute for Strategic Studies, som har som mål «å gi et mer haukete – realpolitisk – perspektiv ​​på verdenspolitikken, spesielt med hensyn til Israels sikkerhetsutfordringer, eksterne og interne».

annonse

Dr. Shermans ekspertiseområde er Midtøsten og Israels sikkerhet. Han kommenterer regelmessig på spørsmål og utfordringer knyttet til disse forholdene i flere amerikanske og israelske medier, inkludert: NewsMax, Middle East Quarterly, Jerusalem Post, Times of Israel, Jewish News Syndicate, Jewish Press, etc.

Resett snakket med Dr. Sherman i litt under en time, så grunnet lengden på intervjuet blir det oppdelt i fire deler.

Første del – om atomtrusselen fra Iran – kan leses her.

annonse

Andre del – om det generelle trusselbildet for Israel – kan leses her.

Tredje del – om Oslo-avtalen og tostatsløsningen – kan leses her.

Den fjerde og siste delen av dette dybdeintervjuet tar for seg Dr. Shermans foreslåtte løsning på konflikten mellom Israel og Palestinerne.

Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.

Ikke abonnent? Les mer her. LOGG INN

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT