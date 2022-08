annonse

annonse

Kevin Spacey er dømt til å betale 31 millioner dollar til produksjonsselskapet som sparket ham fra serien «House of Cards» etter anklager om seksuell trakassering.

Spacey har avvist anklagene. I en domstol i London i forrige måned erklærte han seg ikke skyldig i seksuelle overgrep mot tre menn for nesten 20 år siden.

Etter at anklagene mot Spacey kom, fjernet produksjonsselskapet MRC ham fra hovedrollen i den populære Netflix-serien, noe som førte til at de måtte endre oppsettet etter seriens sjette sesong. MRC søkte om erstatning for dette, og retten i Los Angeles mener at oppførselen skuespilleren er anklaget for utgjør et brudd på kontrakten med produksjonsselskapet.

annonse

Spacey må betale 29,5 millioner dollar for kontraktsbruddet og resten i kostnader og gebyrer, opplyser NTB.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT