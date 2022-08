annonse

annonse

Linda Noor er leder av Minotenk og hun påstår at Høyrepolitiker at Mahmoud Farahmand sprer konspirasjonsteorier og direkte usannheter om islamofobi og muslimske organisasjoner.

Farahmand påsto at muslimske organisasjoner bruker islamofobi mot kritikk. Etter Oslo-skytingen 25. juni oppfordret statsminister Jonas Gahr Støre moderate muslimer til å «snakke ut mot både holdninger og handlinger» mot LHBT-personer. Men da fikk han reaksjoner.

– Denne nokså uskyldige uttalelsen har bidratt til en del harme i de muslimske organisasjonene her til lands, skriver Mahmoud Farahmand i Nettavisen, og legger til:

annonse

– Som vanlig er talspersonene i disse organisasjonen forferdet over at ordene terror og islam/muslimer nevnes i samme setning.

Les også: – Muslimske organisasjoner bruker islamofobi mot kritikk

Tegner et bilde av muslimer

annonse

Linda Noor skriver i Dagsavisen at stortingsrepresentant Farahmand hevder at muslimske miljøers innsats mot ekstremisme ikke har hatt noen effekt. Det er alvorlig når en profilert politiker fra landets største parti tegner et bilde av norske muslimer som motvillige til å jobbe mot ekstremisme og delta i samfunnet.

Les også: Imam til Resett: – Muslimer må spørre seg selv om hvorfor islamhatere skjender Koranen (+)

– Mahmoud Farahmand skriver i Nettavisen at dette viser at det ikke er mulig å kritisere islam. Han mener det er urytmisk at muslimske interesseorganisasjoner advarer mot islamofobi, samtidig som de tar avstand fra terror, sier Noor, og legger til:

– Farahmand beskylder norskmuslimske interesseorganisasjoner for å advare mot islamofobi for stoppe kritikk av islam. Islamofobi handler ikke om å stoppe kritikk av islam, det handler om gruppefiendtlighet, negative fordommer og konspirasjoner om muslimer som en fiende av samfunnet, beslektet med antisemittisme og homofobi.

Linda Noor mener debatter om religion og ekstremisme er viktig, men det må føres på saklig og sannferdig grunnlag.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT