Ungarns statsminister Viktor Orban oppfordret amerikanske konservative til å ta tilbake institusjonene i en tale på den politiske konferansen CPAC i Texas i går.

– Jeg er her for å fortelle dere at våre verdier: nasjonen, kristne røtter og familie, kan vinne på den politiske slagmarken, selv i disse dager når politisk liv styres av liberalt hegemoni. Jeg er her for å fortelle dere hvordan vi har gjort disse verdiene mainstream i Ungarn. Kanskje vår historie kan hjelpe dere med å «keep America great», sa Orban.

Han oppfordret konservative krefter til ikke å vike i spørsmålene om innvandring og familieverdier, og skrøt av Ungarns innvandrings- og familiepolitikk.

Takket være streng grensekontroll er illegal migrasjon til Ungarn redusert fra 400 000 i 2015 til null, hevdet han.

– I fjor brukte vi 6 prosent av vårt BNP på familiepolitikk. Alle subsidier er tilgjengelige for familier fra unnfangelsen. Familier får automatisk skattelettelser. Staten overtar dine studentlån etter ditt tredje barn. Kvinner slipper å betale inntektsskatt resten av livet etter at deres fjerde barn er født, og vi kjemper for å utvide den samme nullskattepolitikken til mødre med tre barn, sa han og fortsatte:

– De siste ti årene har antall giftemål blitt doblet og antall aborter blitt halvert.

Han tok til orde for å beskytte barn mot radikal kjønnsideologi, og leste opp fra den ungarske grunnloven som sier at «Ungarn skal beskytte ekteskapsinstitusjonen som foreningen av en mann og en kvinne».

– For å oppsummere: Moren er en kvinne, faren er en mann, og la ungene våre være i fred! utbasunerte Orban til stor applaus og jubel fra salen.

Amerikanske konservative har styrket båndene til Orban de siste årene. I mai ble CPAC holdt i Europa for første gang, i Ungarns hovedstad Budapest.

Donald Trump møtte Orban i Florida tidligere denne uken. Han skal tale på CPAC i morgen.

