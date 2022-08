annonse

Kampen mot ekstremisme var temaet i Jonas Gahr Støres (Ap) første statsministertale til AUFs sommerleir på Utøya, som er den første av sitt slag siden 2010.

Det er første gang siden 2010 at en sittende statsminister taler til AUFs sommerleir på Utøya, melder NTB.

Stor jubel fra ungdommen

– Det gjør sterkt inntrykk på meg å være her i dag som statsminister. Det har vært en lang kamp, sa Støre til ungdommene på leiren, som møtte statsministeren med stor jubel.

Kampen mot ekstremisme var et vesentlig punkt i talen.

– Jeg vil understreke at ekstremisme er gift mot alle de andre oppgavene vi skal løse.

Disse oppgavene er kampen mot klimaendringer, kampen for nedrustning og atomvåpen og kampen for å elske den man vil.

– Kampen mot ekstreme krefter i verden er en kamp på liv og død, fortsetter statsministeren.

AUF-leder Astrid Hoem sa i sin åpningstale til sommerleiren torsdag at hun forventer at regjeringen leverer på klima framover.

Norge har flaks

Støre fortalte også at han ofte får høre at han har uflaks som er statsminister nå som det virker som krisene bare står i kø. Men slik ser ikke han på det, melder NTB.

– Jeg har ikke uflaks. Norge har flaks med at det er vi som styrer nå, sa han.

Senere samme dag krever LO og NHO og KS umiddelbar strømstøtte til utsatte bedrifter.

Store forbund krever umiddelbar strømstøtte til utsatte bedrifter, og vil det skal innføres som et strakstiltak, skriver de i en felles uttalelse.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre regjeringen til straks å ta i bruk de nødvendige virkemidler for å avbøte de alvorlige og uforutsette økonomiske utfordringer vårt næringsliv er utsatt for av omstendigheter og hendelser langt utenfor deres kontroll, skriver Naturressurskommunene, KS, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri i en felles uttalelse.

De understreker at de deler en sterk og økende bekymring for kommuner, innbyggere og næringsliv, som de mener vi alle har et felles ansvar for, skriver de.

Forbundene mener behovet for kortsiktige og konkrete tiltak er prekært, og trekker fram absolutte nødvendige strakstiltak som de mener må innføre umiddelbart uten ytterligere opphold, melder NTB.

Områder som kan ses på er statlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgifter på strøm, innføring av makspriser og direkte økonomiske støtteordninger.

Viser til støtteordninger innført i andre europeiske land

– EU-kommisjonen har godkjent slike støtteordninger av generell karakter, og korrekt innført vil statsstøttereglene ikke være til hinder for slike støtteordninger til næringslivet, skriver de.

Likevel må støtteordningen til utsatte bedrifter være innrettet på en måte som gir bedriftene insentiv til å også spare på energien, heter det.

