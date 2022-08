annonse

Integreringsminister Anders Ygemans uttalelser om segregering i «utsatte områder» høster kritikk.

Utrop melder at Ygeman ifølge SVT har fått kritikk etter sine uttalelser i Dagens Nyheter, hvor han åpnet for at andelen innbyggere med ikke-nordisk bakgrunn kan være ett av kriteriene for hvorvidt et område skal klassifiseres som «utsatt».

Märta Stenevi i Miljöpartiet mener det er problematisk å bruke etnisitet som en faktor i klassifiseringen. Vänsterpartiets migrasjonspolitiske talsperson Tony Haddou går lenger og kaller uttalelsene rasistiske.

Integreringsministeren, som er fra Socialdemokraterna, svarte følgende på kritikken i et intervju med SVTs Morgenstudio:

– Hvis du har områder hvor nesten alle kommer fra andre land opprinnelig, så blir det vanskeligere å lære svensk, og hvis det blir vanskeligere å lære svensk, så blir det vanskeligere å få jobb.

