annonse

annonse

Kari Lake, som støttes av ekspresident Donald Trump, vant det republikanske primærvalget til guvernør i Arizona. Det viser at Trump fortsatt har stor støtte.

Lakes seier er et slag for den republikanske ledelsen i Arizona, som støttet den mer moderate Karrin Taylor Robson. Tidligere visepresident Mike Pence, Arizonas republikanske guvernør Doug Ducey og tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie drev valgkamp for Robson i dagene før valget.

Lake sier hun ikke ville ha godkjent valget av Joe Biden i 2020 om hun hadde vært guvernør da, og gjorde anklagene om valgfusk til et sentralt element i sin valgkamp.

annonse

Lakes motkandidat i guvernørvalget til høsten blir Katie Hobbs, statens administrasjonssekretær som var ansvarlig for organiseringen av valget i 2020.

Arizona har tradisjonelt vært en republikansk-dominert stat, men de siste årene har Demokratene hatt stadig mer fremgang, og i 2020 vant Biden den for Demokratene for første gang på mange år.

Republikanerne går nå til valg i november med en rekke Trump-støttede kandidater til forskjellige verv som blant annet senator, administrasjonssekretær, riksadvokat og kongressrepresentanter. Vinner de frem, vil Trumps støttespillere ha kontrollen over valget i 2024 i en vippestat som har vært sentral i Trumps forsøk på å omgjøre valget i 2020.

Andre delstater

annonse

Også i Michigan har den Trump-støttede Tudor Dixon vunnet kampen om å bli republikansk guvernørkandidat. Den mest kjente av de republikanske Trump-kritikerne, Liz Cheney, må trolig regne med å bli slått ut i sitt valg i Wyoming 16. august, der Trump satser sterkt på en motkandidat til henne.

I andre primærvalg har imidlertid Trumps kandidater tapt. Eric Greitens, som la seg tett opp til Trump, tapte kampen om å bli senatorkandidat i Missouri, og to kongressmedlemmer i delstaten Washington, Jaime Herrera Beutler og Dan Newhouse, har trolig berget sine mandater etter hard motstand fra Trump-tilhengere, skriver NTB.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT