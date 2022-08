annonse

annonse

Det brenner i en trehusbebyggelse i Marken i Bergen sentrum. Rundt tolv mennesker er evakuert.

Kraftig røyk velter ut over Bergen sentrum. Politiet i Vest fikk melding om brannen klokken 6:29, etter at det hadde tatt fyr i kjelleren i et trehus i området Grønnesmauet, et område som regnes som et berannsmitteområde.

– Vi har startet slukking. Dette er midt i en trehusbebyggelse hvor det er tett, så det er stor spredningsfare. Vi er framme med fire stasjoner, sa vaktkommandør Tore Fanebust ved 110-sentralen til NTB ved 7-tiden.

annonse

Ved 7:30-tiden meldte de at de hadde fått kontroll på brannen, og at det var satt i gang etterslukking.

Ingen er meldt skadet eller savnet.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT