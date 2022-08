annonse

annonse

Den republikanske kongresskvinnen Liz Cheney mener at USA ikke kan betraktes som en rettsstat hvis tidligere president Donald Trump ikke blir tiltalt for sine handlinger.

Cheney kom med kommentarene torsdag i et intervju på CNNs «Anderson Cooper 360» etter følgende spørsmål fra CNNs sjefsanalytiker Kasie Hunt:

– Noen har uttrykt bekymring for at en rettsforfølgelse av tidligere president Trump vil gjøre ham til en martyr og potensielt øke hans politiske styrke innad i basen hans, som følger ham ganske rabiat. Deler du denne bekymringen? Har du noen bekymring for at en tiltale vil styrke Donald Trumps politiske hånd?

annonse

Til dette svarte Cheney:

– Jeg tror ikke det er hensiktsmessig å tenke på det på den måten, fordi spørsmålet for oss er: Er vi en nasjon av lover? Er vi et land der ingen er hevet over loven? Det er snakk om fakta og bevis. Visst, jeg har vært veldig tydelig, og jeg mener at han åpenbart er skyldig i den største pliktforsømmelsen til enhver president i vår nasjons historie.

Kongresskvinnen presiserte:

annonse

– En føderal dommer i California sa at det er mer sannsynlig enn ikke at han og John Eastman begikk to forbrytelser. Jeg tror at vi kommer til å fortsette å følge fakta og at justisdepartementet vil gjøre det. De vil måtte ta avgjørelser om rettsforfølgelse, forstå hva det betyr hvis fakta og bevis er der, og de likevel bestemmer seg for å ikke straffeforfølge. Hvordan kan vi da kalle oss en rettsstat? Jeg mener det er en veldig viktig balansegang.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT