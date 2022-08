annonse

Vandaler har tagget: «Cruise tourist? Go to hell!» på et minnesmerke utenfor Akershus festning der over 773 jøder som ble drept under andre verdenskrig.

– Det er rystende at noen er så lite følsomme. Det er helt i orden å være mot cruisetrafikk, men man må bruke hodet. Dette er vandalisme, sier Guri Hjeltnes, direktør ved Holocaustsenteret, til Aftenposten.

Det er Kunst i offentlige rom (Koro), som er ansvarlig for minnesmerket. Det heter «Sted for erindring», og består av åtte stoler uten sete utenfor Akershus festning i Oslo. Det skal minne om 773 jøder som ble deportert til konsentrasjonsleirer med skip fra samme område.

– Vi må jo likevel anta at det er gjort av motstandere av cruisetrafikk, ikke av noen som har ønsket å ramme det jødiske miljøet spesielt, sier direktør i Koro, Sigurd Sverdrup Sandmo.

Sandmo lover å fjerne taggingen i løpet av få dager, men sier er usikkert om det vil etterlate varige spor. De anser dette som hærverk og vurderer å anmelde saken til politiet.

