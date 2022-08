annonse

SAS-pilotene i både Norge, Sverige og Danmark har takket ja til avtalen med SAS. En ny streik er dermed unngått.

Etter at den over to uker lange SAS-streiken ble avsluttet 19. juli, har pilotforeningene i de tre landene hver for seg diskutert utfallet i den nye tariffavtalen.

Fristen for uravstemningen utløp ved midnatt i går kveld, og i morges kom nyheten om at avstemningene i alle tre landene endte med flertall for å godta avtalen.

Det endelige resultatet for hele SAS Pilot Group (SPG) vil trolig foreligge tirsdag, opplyser leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening (SNF) i en pressemelding sitert av NTB.

– SAS er under konkursbeskyttelse i USA og avtalen må sannsynligvis også godkjennes av den amerikanske domstolen som forvalter kreditorenes verdier, sier han.

Tariffavtalen har en løpetid på fem år fra 1. oktober i år.

– For oss innebærer vilkårene i denne nye avtalen en endring på over 25 prosent. Herunder lønnsreduksjon, sesongfleksibilitet og opptil 60 timers arbeidsuke, forklarer Skogvang.

Til gjengjeld har de fått en avtale som gjelder i hele SAS, inkludert nyopprettede selskaper, sier han.

– Alle de 560 oppsagte pilotene skal nå få tilbud om å komme tilbake til SAS. Vi er fornøyde med å ha fått til en avtale der den norske arbeidslivsmodellen ikke lenger utfordres av SAS-ledelsen, uttaler Skogvang.

