– Tiden er inne for å etablere en maksimalpris for strøm, heter det i en uttalelse fra Sps ordførere til sin egen regjering.

Det kom etter et møte fredag i Sps nasjonale ordførerforum om energikrisen, skriver Aftenposten.

«Tiden er inne for å etablere en maksimalpris for strøm som ligger på et nivå som innbyggere og næringsliv kjenner seg igjen i», forumet består av 135 ordførere. Lederen, Saxe Frøshaug sier det er en stor frustrasjonen over regjeringens strømpolitikk blant ordførerne og lokalpolitikerne i partiet.

– Man er frustrert over å ikke ha fått gjennomslag for kraftigere grep. Det har vært et stort press fra grasrota og ordførerne i lang tid, sier Frøshaug.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Dagbladet at de jobber med å løse strømkrisen.

– Her jobber vi sammen med Ap for å få til resultater. Senterpartiet har over tid arbeidet for mer kontroll på strømmarkedet, og mer nasjonal styring av kraftpolitikken, skriver han.

Vedum legger til at det vil komme med flere nye grep for folk og næringsliv, blant annet gjennom å styrke strømstøtten, ta mer kontroll over strømeksporten og tiltak for næringslivet.

