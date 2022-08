annonse

Er Norge i stand til å håndtere to kriser på samme tid, strømkrisen og klimakrisen? SV frykter det blir krevende.

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø mener vi må løse begge krisene samtidig.

– Selv Høyre har angret på oljeskattepakka, som også topper i oljebransjen har karakterisert som «vel raus». Det er et eksempel på å handle overilt, og at en ikke evnet å ha et langsiktig perspektiv og flere tanker i hodet på samme tid, sier hun til Klassekampen.

Avisen skriver at temperaturen i den norske kraft- og strømdebatten har i sommer steget i takt med gradestokken i en rekke europeiske land rammet av en dødelig hetebølge.

Bergstø er skeptisk til forlenge levetiden til gasskraftverket på Mongstad som en reserveløsning dersom kraftsituasjonen blir enda strammere. Hun begrunner det med utslipp og prisen.

– Det er klokere å investere på andre måter enn forlengelse på Mongstad. Denne situasjonen burde vært unngått, men det er likevel forskjell på å forlenge levetida noe på grunn av forsyningssikkerhet og å satse videre på gasskraftverk som løsning, sier hun, og legger til:

– Vi står midt oppi en situasjon med galopperende strømpriser og slunkne vannmagasin, og det er en situasjon vi har advart om. Kontroll over krafteksporten må sikre strømpriser som er til å leve med, både for å sikre arbeidsplasser og at folk kan betale regningene sine.

