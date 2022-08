annonse

For en timelønn på rundt 100 kroner kan du få billigere husleie. Arbeiderpartiet frykter «tenestepiketendensar».

I en annonse på Finn.no blir leier av et rom tilbudt følgende: «Mulighet for redusert leie mot husarbeid, og etterhvert barnepass også hvis det blir bygd nok tillit for det.»

Men det opplyses ikke hvor mye leien blir redusert eller hvor omfattende arbeidet er. Det står bare at de kan jobbe for billigere leie. Klassekampen har funnet flere annonser på Finn.no der man kan betale leien med arbeid. Det er alt fra gå tur med hunder, passe barn, vaske og stelle i huset, lage mat eller stelle eldre.

Leieboerforeningen opplyser at det er stadig flere som tilbyr redusert leie mot arbeid. Juridisk konsulent Lotte Bruun sier dette er resultat av et presset utleiemarked.

– Det som er vanskelig, er at huseier kan kreve hva de vil, og de vet at folk er villige til å godta mye, sier hun, og legger til:

– Dette er markedsleien, og det handler om hva markedet er villig til å betale. Så presset som markedet er nå, er folk villige til å betale mye.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Even Røed sier at utviklingen ikke er bra.

– Dette lukter av aupair-ordningen, som vi har fjernet av en grunn. Det er problematisk om leiekontrakter blir brukt for billig arbeidskraft, sier han, og fortsetter:

– Det er forskjell på å måke snø for en eldre utleier, og å ha store oppgaver i huset. Da minner det mer om en au pair- eller tenestepikeordning. Arbeid skal reguleres som arbeid.

