annonse

annonse

Regjeringen får kritikk for manglende handling for å få ned prisene. Kun seks prosent tror Støres regjering vil gjøre noe med drivstoffprisen.

Prisene på mat, strøm og drivstoff har økt kraftig, samtidig som rentene øker. Strømprisen blir ikke redusert med det første. Fyllingsgraden er lav og etterspørselen høy.

– I Sør-Norge har det kommet vesentlig mindre nedbør det siste året enn det som er normalt. I tillegg er det en krise i Europa som gjør at landene rundt oss ikke får produsert nok energi til sitt behov, og da trenger de hjelp fra oss, sier seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby til TV2.

annonse

Les også: Mjøs Persen mener regjeringen har laget en romslig strømordning: – Folk fryser, svarer FrP-topp (+)

63 prosent av nordmenn er bekymret for strømprisene viser en undersøkelse utført av Norstat for Norges Automobil-Forbund (NAF). Like mange frykter de økte matprisene, mens over halvparten av befolkningen er uroet for de høye drivstoffprisene.

– Svært mange er bekymret fordi det blåser fra mange kanter. Det er økte renter, økte matvarepriser, det er vedvarende høye strømpriser, og så er det dieselprisen som ikke går ned, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.

annonse

Les også: Tidligere finansjournalist om strømkrisen: – Økokrim bør vurdere å etterforske Statnett for svindel (+)

Undersøkelsen viser også at kun seks prosent tror at regjeringen vil sette inn tiltak for å redusere drivstoffprisene.

– Det er et bemerkeselsverdig lavt tall, og det burde bekymre regjeringen, sier Handagard til TV 2.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT