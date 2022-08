annonse

Cheney-familien kan være på vei ut av amerikansk politikk for godt.

USAs tidligere visepresident, Dick Cheney, kaller Donald Trump en «feiging» og en «trussel mot vår republikk» i en ny politiske reklame til støtte for datteren hans, kongresskvinnen Liz Cheney fra Wyoming.

Sistnevnte kjemper for sin politiske karriere, ettersom hun står overfor den Trump-støttete utfordreren Harriet Hageman i det kommende primærvalget i delstaten. De siste meningsmålingene viser at Cheney ligger godt bak Hageman, med en oppslutning på henholdsvis 30 og 52 prosent.

I klippet titulert «He Knows It» (Han vet det), som varer i ett minutt og ble utgitt torsdag, går høyrehånden til tidligere president George W. Bush til frontalangrep på Trump, litt over en uke før velgerne går til urnene.

– I vår nasjons 246 års lange historie har det aldri vært et individ som er en større trussel mot vår republikk enn Donald Trump. Han prøvde å stjele det siste valget ved å bruke løgner og vold for å holde seg selv ved makten etter at velgerne hadde avvist ham, sier Dick Cheney.

– Han er en feiging. En ekte mann ville ikke ha løyet for sine støttespillere. Han tapte valget og han tapte stort. Jeg vet det, han vet det, og innerst inne tror jeg de fleste republikanere vet det,» legger han til.

Riksrett

Liz Cheney stemte for å stille Trump for riksrett for hans rolle i stormingen av kongressbygningen 6. januar, som førte til at hun mistet sin stilling i ledelsen i Det republikanske partiet på grunn av hennes synspunkter. Hun er nå nestleder i panelet i Representantenes hus som etterforsker hendelsen.

Dick Cheney sa at han og kona var «stolte» av sin «uredde» datter, og at hun «opprettholdt sin ed til grunnloven.»

– Det er ingenting viktigere hun noensinne vil gjøre enn å lede arbeidet med å sikre at Donald Trump aldri igjen er i nærheten av det ovale kontoret. Og hun vil lykkes. Jeg er Dick Cheney. Jeg stemte stolt på datteren min. Det håper jeg du også vi gjøre, avslutter han.

