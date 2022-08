annonse

USAs tidligere president Donald Trump snakker nok en gang om å drastisk slanke den amerikanske administrative staten.

Trump kom med kommentarene lørdag, da han talte en folkemengde på Conservative Political Action Conference (CPAC) i Dallas, ifølge Breitbart.

– Når vi sikrer grensen, vil en annen nøkkelprioritet for den neste kongressen og den neste presidenten være å tømme sumpen en gang for alle for å fjerne useriøse byråkrater og utrydde den dype staten. Kongressen bør vedta en banebrytende reform som gir presidenten fullmakt til å sikre at enhver føderal ansatt som er korrupt, inkompetent eller overflødig for jobben kan bli fortalt: «Du har sparken». Har du noen gang hørt det? Du har sparken!, sa Trump med henvisning til sin tid i TV-programmet The Apprentice.

President Trump talks @CPAC about Schedule F to drain the Swamp and end the Deep State.#CPAC #CPAC2022 pic.twitter.com/sivWHqpPJK — Steven Cheung (@CaliforniaPanda) August 7, 2022

Opprydding

Trumps kommentarer kommer i etterkant av nye rapporter hevder at Trump planlegger å sparke nesten 50.000 regjeringsbyråkrater hvis han returnerer til Det hvite hus i 2024. Trump bekreftet tilsynelatende disse påstandene under en tale på Turning Point USA’s Student Action Summit forrige måned.

Trump klaget over at den nåværende prosessen for å fjerne en føderal byråkrat fra stillingen deres er en langvarig prosess som tar i gjennomsnitt fem år:

– Vår nåværende ankeprosess for å fjerne disse byråkratene, folk som virkelig kan være dårlige, de kan til og med være tyver. Man kan ta dem i å stjele store summer. Man må gjennom en klageprosess i tre trinn, som i gjennomsnitt tar fem år per trinn. Om 15 år vil man være borte; man vil være borte fra politikerkontoret da, sa han.

Trump sa at den lange tidsrammen avskrekker andre politikere fra å starte prosessen med å fjerne byråkrater, fordi den tar lengre tid enn deres embetsperioder.

– Med andre ord, å sparke noen som gjør en dårlig jobb, hvis staten vinner, vil ta mer enn ett tiår under dagens system. Nesten alle politikere vil ikke starte denne prosessen fordi de vil være borte og de vet det, sa Trump og la til:

– Mange politikere, de drar til Washington, de er klare. Og så blir de fanget av folk som sier: «Hei, jeg kommer til å være her mye lenger enn deg», og politikeren bare holder på med å spise hyggelige middager. Vi kan ikke gjøre dette lenger. Vi må styre dette landet ordentlig, fordi det er på tide å rydde hus i Washington, D.C., og vi gjorde mye av det, men ingen visste at den dype staten var så dyp.

