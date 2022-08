– Det er som å kaste bevis på sjøen. Å kaste faktiske bevis på sjøen blir man straffet for, men ingen forstår at dette er akkurat det samme, sier forsvarsadvokat Sjødin til avisen.

– Kan hverken stole på politiet eller domstolene

Sjødin, som blant annet har gjort seg bemerket i gjenopptakelsessakene til Baneheia- og Birgitte Tengs-saken, har liten tiltro til hvordan politiet ivaretar bevis.

– Med rutinene politiet har for å ivareta bevis nå, kan man hverken stole på politiet eller domstolene, sier Sjødin til Aftenposten.

En halv million enheter i kø for å bli digitalisert

Politiforum skriver at i 2002 konkluderte en arbeidsgruppe med at politiet ikke klarte å sikre elektroniske bevis over tid. Tjue år senere ligger en halv million CDer og DVDer i arkivrom i påvente av å bli digitalisert. Arkivverket har også i flere tilsynsrapporter skrevet at politiet ikke har gode nok rutiner for oppbevaring av digitalt materiale.

–Samlet sett viser tilsynsrapportene at så godt som alle politidistriktene har utfordringer når det kommer til å sikre digitale bevis fra tiden før mediebanken åpnet i 2019, sier fagdirektør i Arkivverket Kjetil Reithaug til Politiforum.

Politiet sier de er kjent med utfordringene og at de jobber med forbedringer.