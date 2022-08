Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at narkotikabruken ikke har endret seg stort de siste 10 årene.

Rusreformen ble nedstemt av Ap, Sp og Frp.

Høyre-regjeringens forslag til ny rusreform ble nedstemt i Stortinget i fjor sommer av et flertall bestående av Ap, Sp og Frp.

Tidligere i sommer kom imidlertid Høyre med et nytt utspill for å banke gjennom rusreformen. Forslaget gikk ut på at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres, og ikke lenger straffes.

Riksadvokaten støttet i fjor Solberg-regjeringens forslag til rusreform og i mai i år ga han politiet nye retningslinjer for håndtering av rusavhengige som fastslo at rusavhengige ikke skal stoppes, arresteres eller ransakes om de mistenkes for å ha mindre menger narkotika til eget bruk.

– Jeg tror at vi bør fortsatt bruke energi og krefter på å ta de som innfører, som selger, altså som setter andre i stand til å bruke narkotika, sier Maurud.

Per-Willy Amundsen (Frp) reagerer kraftig på Riksadvokatens utspill

Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen har reagerer kraftig på riksadvokatens uttalelser og sier til NRK:

– Det er svært oppsiktsvekkende at riksadvokaten kommer med veldig tydelige politiske meninger på vegne av seg selv.

Ifølge Amundsen rokker Mauruds uttalelser ved skillet mellom Stortinget og domstolene.

– Det er veldig viktig at vi har et klart skille mellom Stortinget som lovgiver, og domstolene og påtalemyndigheten som skal forholde seg til den lovgivningen som Stortinget faktisk fatter, sier han til NRK.