Zelenskyj tok opp de omfattende skadene på kraftverket i sin daglige tale og sa at Russland er det første landet i verden som bruker et kjernekraftverk til terrorvirksomhet.

Fare for kjernefysisk katastrofe

Også sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, uttrykker stor bekymring for det inntrufne, og sier det er reell risiko for at slike angrep kan utløse en kjernefysisk katastrofe.