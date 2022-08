annonse

Personer anklaget for rasisme, sexisme, misogyny og transfobi vil ikke lenger bli sendt på bevissthetskurs om hatkriminalitet etter at Donna Jones, PCC for Hampshire avsluttet bruken av de kontroversielle ordningen.

Hampshire Constabulary var en av tre politistyrker i England og Wales som tilbød personer anklaget for å begå hatlovbrudd sjansen til å unngå rettsforfølgelse ved å delta på en to timers bevissthetskurs.

Men nå har Donna Jones, PCC for Hampshire, kunngjort at hun avslutter kontrakten med selskapet som holder kursene, etter kontroversen om en sak der en militærveteran ble arrestert for å ha tvitret et bilde av et hakekors laget av det nye prideflagget.

Harry Miller, en tidligere politimann som nylig vant en høyesterettssak mot College of Policing over måten påståtte ikke-hatkriminalitetshendelser registreres på, sa at kursene var dypt bekymringsfulle.

– Dette handler om om re skolering og indoktrinering. Det har ingenting å gjøre med å løse saker mellom ofre og mistenkte, sier Miller, ifølge The Telegraph.

51-åringen ble informert av offiserer om at han kunne unngå tiltale hvis han innrømmet lovbruddet og gikk med på å gå på kurset, det skjedde før noen etterforskning var utført. Etter å ha blitt arrestert og senere løslatt, ble Harry Miller først informert om at etterforskning var aktiv og så senere informert om at saken var avsluttet.

– Vi kan bekrefte at offiserer forklarte at bevissthetskurset om hatkriminalitet ville bli tilbudt som et alternativ til rettsforfølgelse, i tilfelle det påståtte lovbruddet ble innrømmet, sier en talsmann for Hampshire Constabulary.

Avvikler ordningen

– Jeg har bestemt meg for at dette bevissthetskurset om hatkriminalitet ikke lenger vil bli tilbudt i Hampshire og Isle of Wight.

Jones: Bevissthetskurs er svært effektive og skal brukes på en riktig måte

-De er svært effektive for en rekke forbrytelser, og de bidrar til å forbedre resultatene for ofre for kriminalitet og endre gjerningsmannens oppførsel. Men jeg vil at de skal brukes på riktig måte. Deltakelse på bevissthetskurs om hatkriminalitet er frivillig, og den skyldige kan bli tvunget til å konfrontere sitt offer for å forstå virkningen av deres handlinger.

Kursene, som drives av en organisasjon som heter Restorative Solutions, tilbys for tiden av politistyrker i Hampshire, North Yorkshire og West Yorkshire.

