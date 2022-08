Ukas kanselleringer

annonse

Ukas lille utvalg av kanselleringssaker er både dyrisk og (anti)depressiv!

Flaggermusjenta og hvalrossen Freya

Filmen Batgirl kanselleres. Tirsdag meldte New York Post at filmen med Leslie Grace i hovedrollen blir lagt på hylla. På ubestemt tid, bekrefter en representant for Warner Bros til IndieWire. Filmen er ferdig produsert og har i følge ulike kilder kostet mellom 70 og drøye 100 millioner dollar. Men den blir verken å se på kino eller strømmet på HBO. Angivelig har fansen vendt den ryggen forlengst og mottagelsen på testvisninger vært katastrofal.

Selv om Batgirl skrinlegges, er det neppe noen som vurderer avlivning. Lam og hvalrosser, derimot, det er noe annet:

Hvalrossen Freya herjer videre i Oslofjordens smule farvann – til plage, fryd, skrekk og bekymring for lokalbefolkningen. Kanskje bør den kanselleres. Etter å ha jaget badere på land, ramponert båter og drept fugler, krever i hvert fall situasjonen «hvalrosstiltak» fra diverse myndigheter, politi og vektere.

En del mener derfor at løsningen er enkel: At denne fremmede, 600 kilo tunge badegjesten med hoggtenner bør kanselleres – for godt. Selv har hun det neppe travelt. I følge biolog Rune Aae ved Universitetet i Sørøst-Norge, kan det nemlig gå flere år før Freya letter på flesket og returnerer til Svalbard. Da kan vi glede og grue oss til neste sommer også, alt etter som.

Lammekjøtt

Gordon Ramsay la nylig ut en video på TikTok som provoserte vegetarianere og dyrevernere. Her ser vi kjendiskokken klatre over en innhegning, gni seg i hendene og gå mot en lammeflokk mens han sier «nam-nam-nam, hvem av dere skal inn i ovnen først?».

Dette fikk mange sarte sjeler til å klikke i vinkel og PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) uttalte at de ville likt å se barna hans bli veganere og ta woke avstand fra sin far, slik transdatteren til Elon Musk gjorde i juni. Videoen ble sett av millioner og angivelig skal ingen lam blitt stekt i tilvirkningen.

Antidepressiva kan skrotes?

En stor studie gjort ved University College London slo nylig hull på teorien om at depresjon skyldes «kjemisk ubalanse». Forskerne har gjennomgått 361 studier fra siste tiårsperiode og mener å ha kommet frem til at dette ikke kan stemme.

Implikasjonene av dette er enorme. Hovedforfatteren av studien, psykiatriprofessor Joanna Moncrieff, konkluderer med at det ikke er belegg for å forklare depresjon med avvikende serotonin-nivåer:

«Mange tar antidepressiva fordi de er blitt forledet til å tro at depresjonen deres skyldes biokjemisk ubalanse, men ny research antyder at troen på dette ikke er grunnet i bevis»

«Kanselleringskultur» – reelt eller ikke?

Tilslutt har en av ukas snakkiser vært om «kanselleringskultur» – hva dette er og om det kommer fra høyre eller venstre. Eller om det overhodet eksisterer. Noen mener nemlig at kanselleringskultur ikke er virkelig, annet enn som et «oppkonstruert» begrep og hersketeknikk fra høyresiden.

Krav om å fjerne kunst og kunstnere, statuer og begreper eller å scenenekte meningsmotstandere, «dekolonisere» akademia og revidere historien til woke er altså noe vi innbiller oss.

Den danske professoren Frederik Stjernfelt mener derimot at «problemet er høyst reelt» og refererer til en ny amerikansk studie som «tyder på at to tredjedeler av anklager fra den akademiske venstrefløyen har resultert i en eller annen sanksjon mot den anklagede professoren. For anklager fra høyresiden gjelder dette 42 prosent, skriver Subjekt.

Kanselleringskultur er altså ikke en idé «som er oppfunnet av politiske spinndoktorer på høyresiden». Og Vebjørn Verlo bekrefter at «Identitetspolitikk og kanselleringskultur omfavnes av Generasjon Z».

