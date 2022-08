annonse

Analytiker tror årsaken er at fornybar gir dårlig avkastning.

Analytiker i Carnegie, Oddvar Bjørgan sier til E24 at Equinor «har som ambisjon å øke investeringene innenfor fornybar energi, men foreløpig har de ikke gjort det. Det tror jeg man kan tolke som at de ikke har funnet noen prosjekter som har tilfredsstilt avkastningskravet».

Flere partier på Stortinget har varslet misnøye med takten i Equinors fornybarsatsning, og det er nedslående, skriver Dagsavisen. De mener at Equinor har midler og muligheten til å satse hardere i fornybarsegmentet.

– Blant annet har SV tatt til orde for at staten bør kreve ekstraordinært utbytte fra selskapet og bruke pengene på omstilling, skriver Dagsavisen, og legger til:

– Da er det å forvente at selskapet der den norske stat er største eier, øker ambisjonene ytterligere.

De mener at vi i alle fall burde forvente at en større andel av milliardoverskuddet brukes til omstilling. Dagsavisen vil at Equinor senker kravet om lønnsomhet.

– Om verden skal nå klimamålet fra Parisavtalen, vil det kreve en voldsom global satsing på fornybar energi, kombinert med stans i nye fossilprosjekter. Vi forventer at Equinor gjør mer for å lede an i en slik global omlegging. Hvis ikke må staten komme tydeligere på banen.

