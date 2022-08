annonse

Før visste Kvinnegruppa Ottar hvor pornoen ble solgt, både den lovlige hos Narvesen og den ulovlige under disk i lugubre sjapper.

– Av og til raidet aktivistene noen hyller, samlet sammen blader og tente pornobål. Konkret, håndfast og visuelt. Kvinnebevegelsen viste fram innholdet og kvinneforakten i pornografien gjennom foredrag som skapte offentlige diskusjoner, skriver Asta B. Håland i Kvinnegruppa Ottar i Klassekampen, og forteller at det er vanskeligere i dag:

– Pornografien kommer inn i private hjem via kabler og trådløse nett og er dermed vanskeligere å få tak på og aksjonere mot. Det er ikke lenger like lett å sjokkere publikum gjennom å avsløre innholdet, siden mange nå har sett og brukt så mye porno at volden og kvinneforakten er blitt normalisert.

Håland skriver at det i dag er de store tele- og nettleverandørene som tjener på porno, men at de aldri vil diskutere sitt ansvar for at «barn helt ned i barnehagealder blir introdusert for grov pornografi på mobil og nettbrett, og et økende antall anmeldte voldtekter der barn skal ha voldtatt barn».

– Men nå kan pornomotstanderne ha fått et uventet verktøy i form av ny lovgivning: åpenhetsloven. Den ble vedtatt i Stortinget i fjor og trådte i kraft 1. juli i år. Loven skal sikre rett til innsyn i private bedrifters saksgang og relasjoner, på samme måte som offentlighetsloven gir rett til innsyn i offentlige virksomheter, skriver hun, og fortsetter:

– Åpenhetsloven gjør også store og mellomstore bedrifter ansvarlige for at grunnleggende menneskerettigheter ikke blir brutt i produksjonskjeden, inkludert hos underleverandører både her i landet og globalt.

Hun tror at Åpenhetsloven vil gi Ottar det verktøyet de trenger for å gjøre norske nettleverandører ansvarlige for hva de formidler av tjenester.

– Kan vi endelig få satt makt bak kravet om nettpornofilter? spør Håland.

