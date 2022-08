annonse

annonse

Vil nordkoreanske soldater snart fungere som Moskvas spydspiss på bakken i krigen i Ukraina?

New York Post melder at en russisk forsvarsanalytiker, Igor Korotchenko, hevdet denne helgen på den statskontrollerte russiske fjernsynskanalen Channel One at Nord-Korea var villig til å sende så mange som 100.000 soldater til krigen i Ukraina for å støtte Moskva.

– Det finnes rapporter om at 100.000 nordkoreanske frivillige er beredt til å komme og ta del i konflikten, sa han, uten å avklare hvilke rapporter han refererte til.

annonse

Korotchenko argumenterte videre med at Moskva burde ønske en nordkoreansk deltakelse i krigen velkommen.

– Hvis Nord-Korea uttrykker et ønske om å oppfylle sin internasjonale plikt til å kjempe mot ukrainsk fascisme, bør vi tillate dem, sa han.

Korotchenko spesifiserte ikke hva slags «frivillige» Nord-Korea vurderte å sende til Ukraina, selv om antydninger om å delta i «konflikten» antyder at den «frivillige» hjelpen ville være av militær karakter.

annonse

Støtte

Ryktet, som verken den kommunistiske nordkoreanske regjeringen eller dens propagandaarm har nevnt i nordkoreansk media, følger en måned hvor diktator Kim Jong-un har søkt en stadig mer profilert rolle i den russiske invasjonen av Ukraina, til støtte for angriperen. Mest iøynefallende er sementeringen av bånd med russiske separatister i landet.

Nord-Korea fulgte Russland og Syria forrige måned med å anerkjenne pro-russiske separatistgrupper i Ukrainas Donbass-region som uavhengige land, noe som fikk Kyiv til å kutte diplomatiske bånd med Pyongyang. Nord-Korea har også forsterket ubegrunnede påstander fra Moskva om at det kinesiske coronaviruset kan ha sin opprinnelse i påståtte amerikanske laboratorier i Ukraina.

Gjenoppbygning

En rapport publisert fredag ​​av Daily NK, som dekker nyheter fra Nord-Korea, indikerte separat at Pyongyang vurderte å sende arbeidskraft til Donbass-regionen for å hjelpe separatistene med å gjenoppbygge regionen, noe som ser ut til å være en annen innsats enn den som ble nevnt i russiske statsmedier.

– Nord-Koreas ledelse virker ivrig etter å sende sine landsmenn til ukrainsk territorium mens krigen fortsatt raser, sa flere kilder til Daily NK.

– En kilde i Russland fortalte Daily NK 25. juli at nordkoreanske myndigheter hadde instruert selskaper som opererer i Russland om å gjøre seg klare til å sende arbeidere til krigssonen, heter det videre.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse