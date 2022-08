annonse

Russland anklager ukrainske styrker for å skyte mot atomkraftverket i Zaporizjzja.

– Skytingen mot atomanlegget som de ukrainske væpnede styrkene gjør, er en potensielt ekstremt farlig aktivitet, sa president Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov, til journalister i dag.

Han sier det kan føre til «katastrofale konsekvenser» for Europa, ifølge NTB.

Kjernekraftverket i Zaporizjzja, som er det største i sitt slag i Europa, har vært okkupert av Russland siden mars. De siste dagene har deler av det blitt påført ødeleggelser som har ført til nedstenging av en reaktor.

Ukraina anklager Russland for å være ansvarlige og kaller det terror. Ifølge det statlige ukrainske selskapet Energoatom, som drifter kraftverket, traff russiske raketter lørdag kveld en del av anlegget der 174 beholdere med brukt atombrensel er lagret.

FNs generalsekretær António Guterres kaller angrepene på atomkraftverket for selvmordsangrep. På en pressekonferanse i dag sa han at de må ta slutt, og ba om at Det internasjonale atomenergibyrået får besøke Zaporizjzja.

Forrige uke anklaget USAs utenriksminister Antony Blinken Russland for å bruke området rundt kraftverket som «militærbase for angrep mot ukrainere, vel vitende om at de ikke kan og vil skyte tilbake fordi de ved en feil kan komme til å treffe en atomreaktor eller lagre av radioaktivt avfall».

Kjernekraftverket blir fremdeles i hovedsak driftet av ukrainske arbeidere, skriver NTB.

