annonse

annonse

Først reduseres gatelys, hyttestrøm og varme i offentlige bygg. Neste steg er skyhøye priser, eller at strømmen kuttes noen timer hver dag.

Rasjonering vil si at myndighetene tvinger folk, bedrifter og det offentlige til å spare på strømmen, samtidig som de viktige strømbrukerne prioriteres, skriver NRK.

Sannsynligheten for at dette kan skje til våren er ifølge Statnett inntil 20 prosent. Planene for rasjonering lages av selskapene som eier strømnettet, og 13 av dem har nå fått ansvaret med å koordinere planene for hvordan man kan rasjonere strøm i deres respektive områder.

annonse

Tre trinn

Planene er litt forskjellige fra selskap til selskap, men felles for alle er at de følger tre trinn der man starter med å kutte det minst nødvendige.

I første trinn oppfordres alle, både private og bedrifter, til å bruke mindre strøm på frivillig basis. Deretter kobles gatelys og hytter ut, og man senker temperaturen i store bygg.

I andre trinn pålegges alle bedrifter og privatpersoner en rasjoneringskvote på mellom 30 og 70 prosent av normalt forbruk. De som bruker mer enn pålagt kvote må betale en ekstremt høy strømpris.

annonse

I tredje trinn kobles ulike geografiske soner ut mellom 2 til 8 timer av gangen. Sykehus, politi, forsvar og basestasjoner for internett og telefoner skal ha strøm hele tiden.

Det er Olje- og energidepartementet som etter råd fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestemmer om det skal innføres rasjonering i Norge, opplyser NRK.

Fordi vannmagasinene i Sør-Norge har rekordlav vannstand, er det i Sør-Norge det er størst fare for rasjonering.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT