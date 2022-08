annonse

Den velkjente republikanske senatoren fra Texas, Ted Cruz, er svært kritisk til Demokratenes nye statelige investeringspakke.

I et intervju på Fox News «Sunday Morning Futures» søndag gikk Cruz hardt ut mot pakken. Den er verdt 700 milliarder dollar og fått tilnavnet «Inflation Reduction Act», og er i prinsippet en nedskalert utgave av den mer ambisiøse «Build Back Better Act», som ikke fikk flertall i Representantenes hus.

Cruz fortalte programleder Maria Bartiromo at lovgivningen var «forferdelig» og et «massivt makttyveri» av Demokratene, fordi den ville heve gassprisene og doble størrelsen på Internal Revenue Service (IRS – Det føderale forvaltningsorganet som krever inn skatter og håndhever av den amerikanske skatteloven).

– Demokratene er på nippet til å tvinge igjennom noe som virkelig er et forferdelig lovforslag, advarte Cruz, dagen før lovforslaget ble vedtatt.

Økonomi

Cruz kom deretter med dystre spådommer knyttet til de økonomiske konsekvensene av investeringspakken:

– Dette lovforslaget vil ødelegge industriell produksjon. Det vil drepe industrijobber i dette landet. Det vil hamre løs på små bedrifter. Dette lovforslaget vil drive opp gassprisene. Det inneholder milliarder i nye skatter på amerikansk olje- og gassproduksjon. Vi introduserte endringer som prøver å fjerne disse nye avgiftene. Alle demokratene sier at de er bekymret og ønsker å senke drivstoffprisene, men de stemte alle for å heve drivstoffavgiftene og for å heve prisene ved pumpen, sa han.

Makttyveri

Avslutningsvis konstaterte Cruz at lovgivningen betraktelig vil øke makten til IRS, som han mener kommer til å få negative konsekvenser for amerikanere flest.

– Denne lovgivningen skaper 87.000 nye IRS-agenter. Den dobler størrelsen på skattemyndighetene. Disse IRS-agentene er laget for å komme etter deg. De er ikke designet for å komme etter milliardærene og de store selskapene. De er designet for å komme etter små bedrifter og arbeidende familier over hele dette landet. Demokratene gjør IRS større enn Pentagon, pluss utenriksdepartementet, pluss FBI, pluss grensepatruljen til sammen. Skattemyndighetene kommer til å bli større. Dette er et massivt makttyveri, advarte han.

