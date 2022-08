annonse

De kraftige eksplosjonene på en russisk flybase på Krim-halvøya tirsdag, skyldtes ammunisjon som gikk i lufta, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Ifølge russiske myndigheter døde en person i eksplosjonene, og flere ble skadd.

Det er ikke kjent om det var snakk om en ulykke, eller om ammunisjonen ble forsøkt destruert på kontrollert vis.

– Flyammunisjon detonerte. Ingen ble skadd som følge av eksplosjonen, opplyste det russiske forsvarsdepartementet først. Senere kom meldingen om at en person hadde mistet livet.

Ikke et angrep

Det russiske forsvarsdepartementet sier at det ikke har vært noen form for angrep og at ingen luftfartsutstyr hadde blitt skadet. Moskva opplyser at ytterligere tiltak blir nå iverksatt for å fastslå årsaken til hendelsen, ifølge Reuters.

Videoer tatt fra området som er lagt ut på sosiale medier, viser enorme røykskyer som stiger opp mot himmelen i det fjerne. Videoene kan midlertidig ikke bekreftes.

⚡️Russia claims explosions in Crimean airfield caused by munitions detonation. Following reports of explosions in Crimea, Russian Defense Ministry said the blasts at the Saki Air Base occurred due to the detonation of munitions. Ukraine hasn’t yet commented. 📷Ukrainska Pravda pic.twitter.com/EaJdXkOwSf — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 9, 2022

Novofedorivka og Saky er rundt 50 km nord for havnen i Sevastopol, oppholdssted for Russlands Svartehavsflåte, som Moskva leide fra Kiev i flere tiår før Russland annekterte hele halvøya fra i 2014 etter en omstridt folkeavstemning der innbyggerne i området stemte for løsrivelse. Avstemningen ble holdt etter at Russland allerede hadde invadert.

