Bruken av medisiner for psykiske lidelser øker. I fjor tok 124.000 nordmenn antipsykotika, som er 20.000 flere enn for fem år siden, melder NTB.

Nesten 400.000 nordmenn bruker legemidler for psykiske lidelser. De aller fleste (315.000) tar antidepressiver, men stadig flere benytter seg også av antipsykotika, viser tall P4 har hentet inn fra Norgeshelsa statistikkbank.

I fjor tok 124.431 nordmenn antipsykotika. Det er 20.000 flere enn for fem år siden.

– Det brukes til å dempe hallusinasjonene og stemmehøringen, forteller Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening.

Han sier antipsykotika i større grad enn tidligere gis for å berolige eller lette på søvn hos de med symptomer på psykose, ifølge P4.

– Men det kan også være at det er en reell økning i antallet som har psykotiske episoder. Særlig under koronatiden så har det jo skjedd en endring i antallet som får psykiske plager, så det kan også være at vi ser en reell endring knyttet til det, sier Lien.

Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse mener tilbud om medisinfribehandling, skulle kunne ha erstattet mye av legemiddelbruken.

– Det er særs urovekkende og heller ikke i tråd med den satsingen som har vært bestemt, sier Linda Berg-Heggelund, ifølge P4.

– Så her tenker vi det er viktig at helseministeren reagerer, for dette er mot det som i utgangspunktet var tenkt og ønsket, sier Berg-Heggelund.

Antipsykotika er legemidler som tas mot alvorlige lidelser som schizofreni, psykose eller bipolar lidelse.