Politiet i Albuquerque i USA har pågrepet en person de beskriver som hovedmistenkt for drapene på fire muslimer i byen det siste året.

Politisjef Harold Medina skriver på Twitter at de har sporet opp et kjøretøy som antas å være involvert et av drapene.

– Sjåføren ble arrestert, og han er vår hovedmistenkte for drapene, skriver han.

We tracked down the vehicle believed to be involved in a recent murder of a Muslim man in Albuquerque. The driver was detained and he is our primary suspect for the murders. We will update the media later this afternoon.

— APD Chief of Police (@ABQPoliceChief) August 9, 2022