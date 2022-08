annonse

Bondevik sier vi har et etisk ansvar for å hjelpe mennesker i nød, og at asyl- og innvandringspolitikk kan ikke lenger være en strenghetskonkurranse.

Utrop, og legger til:

– Høyre og Fremskrittspartiet har lenge stått på barrikadene for en restriktiv asyl- og innvandringspolitikk. Senterpartiet følger også i stor grad den samme linjen. Etter at Arbeiderpartiets (AP) innvandringsutvalg, ledet at Masud Gharahkhani, fikk gjennomslag for sine forslag tilbake i 2018 har også AP kjempet for det samme: færre kvoteflyktninger, flere innstramminger, færre asylsøkere, flere returer og en defensiv bistandspolitikk.

Bondevik er leder i Unge Sentrum, og skriver at det eneste han hører er snakk om er at vi må føre en kontrollert og restriktiv politikk som ikke går ut over norsk økonomi eller velferd. Men sjeldent han hører noen snakke om de positive sidene ved innvandring til Norge.

– Men innvandring har også flere positive ringvirkninger for Norge som det snakkes altfor lite om. Først og fremst mener jeg mangfold er bra for samfunnet vårt. Vi har godt av å lære mer om andre kulturer og tradisjoner. Det er nettopp det flerkulturelle samfunnet som har gitt oss veldig mange av de verdiene, godene og åpenheten vi nyter godt av i dag, sier han, og fortsetter:

– Økonomisk kan det også lønne seg å ta imot flyktninger. En studie av migrasjon til høyinntektsland viser at det øker bruttonasjonalprodukt per innbygger. En annen konkluderer med at flyktninger gir omtrent dobbelt så mye tilbake til samfunnet som kostnadene ved å ta dem imot i løpet av bare fem år. Har ikke stortingspolitikerne fått med seg dette?

Simen Bondevik avslutter med å si at en liberal asylpolitikk er et gode for samfunnet vårt.

Helt absurd å påstå at det lønner seg økonomisk

– Det å påstå at det økonomisk lønner seg for Norge å ta imot flyktninger er like dumt som å påstå at jorden er flat, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for FrP og er innvandringspolitisk talsperson. Han sier at FrP har lenge ønsket å få mer fakta inn i innvandringsdebatten og etter mange års kamp har vi fått mer fakta. SSB har selv beregnet at livsløpskostnaden for en gjennomsnittlig flyktning er på over 20 millioner kroner.

– Det er da helt absurd å påstå at det lønner seg økonomisk å hente flyktninger. Dette viser også at FrP har rett i at hvis målet er å hjelpe flest mulig og også de som reelt sett er på flukt, da bør en gjøre det i flyktningens nærområde, sier han, og legger til:

– Både tall fra SSB og FN viser tydelig at vi da kan hjelpe flere, pluss at vi unngår velferdsmigranter til Norge, men får hjulpet de som reelt sett er flyktninger.

