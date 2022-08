annonse

annonse

En vanlig familie på Sørlandet vil spare mellom 300 og 650 kroner på at regjeringen fremskynder strømstøtten til september. Samtidig sier Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at han står fast på ønsket om å elektrifisere norsk sokkel.

– Det er puslete og altfor svakt, sier stortingsrepresentant og medlem i energikomiteen Marius Nilsen (Frp) til VG.

Fra 1. oktober skulle regjeringen dekke 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime, i stedet for 80 prosent. Nå blir dette i stedet gjeldende fra 1. september.

annonse

Nilsen har regnet på de dyreste strømområdene NO1 og NO2, og ikke regnet med nettleie, som varierer mye. En gjennomsnittlig husstand som bruker 16.000 kWh i året vil da få dekket 317 kroner mer av sin strømregning, melder NTB.

– Dette er knapper og glansbilder. Dette hjelper lite. Regjeringen kom med noe så puslete som 317 kroner mer til husholdninger som har fått mangedoblet regningene, og ingenting konkret til næringslivet. Det er altfor svakt, sier Nilsen.

Et forsøk på latterliggjøring

– Når stønadsgraden øker til 90 prosent vil det hjelpe folk enda mer. At Frp forsøker å latterliggjøre det fremstår som ganske underlig, sier Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet.

annonse

Krefter i Senterpartiet vil revurdere elektrifisering av norsk sokkel. Ikke aktuelt, sier olje- og energiminister Terje Aasland som ikke viker en tomme.

Han sier til Dagens Næringsliv at Hurdalsplattformen ligger fast.

Varaordfører Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp), mener strømkrisen bør få regjeringen til å revurdere eller skyve på elektrifisering av norsk sokkel.

– Er det mulig å utsette det, bør vi hvert fall gjøre det. Nå har vi desperat mangel på kraft. Magasinfyllingen er veldig lav, og det virker litt forhastet å elektrifisere med den situasjonen vi er i, sier hun til avisen.

Les også: Strømregningen økte fra 10 000 til 50 000 for firma

Olje- og energiminister Aasland står fast på å elektrifisere norsk sokkel

– Vi står fast på at vi ønsker å elektrifisere norsk sokkel. Det er viktig for fremtiden, for å få ned klimagassutslippene og sørge for at vi kan bruke fornybar energi.

Nei til elektrifisering vil få store konsekvenser sier Aasland.

– Hvis man stopper elektrifisering, og ikke tar hensyn til klimagassutslipp, så er det start på en avvikling som ikke vi vil være med på. Det er viktig at vi står fast på målene vi har kommet opp med, sier han.

annonse

I Hurdalsplattformen er Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om at elektrifisering av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar kraft produsert på sokkelen, skriver NTB.

Argumentene mot elektrifisering med strøm fra land har blant annet gått på at det kan gi enda høyere strømregninger for forbrukere og for industri og næringsliv.

Universitetene i Sør-Norge har samlet fått økte energikostnader på drøyt 200 millioner kroner – Galskap, sier overingeniør Steinar Sundberg.

– Det blir brutalt framover, spår økonomidirektør Steinar Sundberg ved Universitetet i Bergen (UiB). Her har de et overforbruk på flere titalls millioner kroner på grunn av de høye strømprisene. De anslår at det kan være snakk om 60 millioner kroner så langt i år.

– Alle ser jo galskapen i dagens priser og hva det innebærer. Dette er driftsmidler som kunne vært brukt til andre ting enn energi, sier overingeniør Steinar Sundberg til Khrono.

– I første omgang blir det utsettelse av prosjekter, noe som går ut over både studenter og ansatte i form av manglende fasiliteter og plass, sier han, ifølge NTB.

annonse

Ved Universitetet i Oslo (UiO) må de også ut med 60 millioner kroner mer enn budsjettert i 2022, ifølge prognosen.

Les også: Strømløfter fra Vedum: – Tilbakevirkende kraft mulig, sier Støre

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) anslår de at økningen vil være et sted mellom 25 og 30 millioner kroner ved utgangen av året,, skriver NTB.

Prognosene for Oslo Met gir grunnlag for å tro at strømutgiftene kan bli så mye som 20 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT