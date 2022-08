annonse

(Vedlagte FB-kommentar er trolig betegnende for hvordan mange opplever Støres strømtyveri, hans løgner om årsakene til den lave fyllingsgraden i vannmagasinene og hans bortforklaring av det faktum at han har solgt oss ut til EU.)

“Mannen lyver. Jeg bor i Kvinesdal og elven vår, Kvina, er regulert. Den var en gang en av Europas beste lakseelver.

Vi hadde alt i bygda da jeg kom her fra USA i 1964. Vi hadde en stor elv, slakteri, meieri, store gårder og en nydelig strand. Nå er alt borte.

Etter oppdemning av elven ble det pålagt en minste vannføring ulike deler av året. Dette blir ikke fulgt. Vårt vannmagasin er tømt og tømmes daglig for å levere strøm til Europa.

I vinter vil ikke EU ha strøm tilgjengelig og vi risikerer høye priser og ikke strøm tilgjengelig. Elven vår er nå i ferd med å tørke inn og gro igjen. Dette bryr ikke folk i sentrum seg om og de forstår ikke alvoret ved at de har demmet opp elven.

Kommunen har i tillegg tillatt vindmøller i enden av dalen. Vi har også en strømledning som sender strømmen vår nord og ned til Nederland. Her benyttes strømmen vår i digre drivhus og vi importerer mat fra Nederland. I tillegg er elven vår forurenset og må kalkes pga surt nedbør som stammer fra kullkraftverk som benytter svovelholdig kull.

De siste 2 år har vi hatt perfekt klima i Kvinesdal med 2 dager regn og 2 dager sol. Bøndene har hatt rekordavlinger. Der er ikke klimakrise på kloden vår. Det grønne skiftet er svindel. Våre vannmagasin blir nedtappet for å selge strøm med svimlende inntekter og overskuddet havner i Oslo.

Vi på Sørlandet må betale prisen for at Støre kan dele ut våre penger som om han var julenissen. Støre må ikke lyve til det Norske folket og fortelle dem at vi har hatt tørke i 2 år og at det derfor er lite vann i vannmagasinene våre.

Vi sender gass til Europa som er ren og miljøvennlig og må kjøpe tilbake dyr strøm. Innvesterer i vindturbiner til havs og elektrifiserer våre plattformer som har egne gassturbiner til strømproduksjon.

Ungdommen blir lurt. Vi burde raffinere og produsere egen råoljee til bensin. I dag selger vi råvarene våre ut av landet og må kjøpe det bearbeidet tilbake. Hva skal ungdommen i Norge leve av i fremtiden????

