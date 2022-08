annonse

annonse

Taiwan innleder en militærøvelse med skarpe våpen for å øve på å forsvare seg mot Kina. Utenriksministeren sier at Kina forbereder en invasjon.

Det er frykt for krig på Taiwan etter at Kina reagerte kraftig på besøket fra den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi forrige uke. Hun lovte støtte til demokratibevegelsen på Taiwan.

Besøket fikk kineserne til å gå i gang med omfattende militærøvelser som omringet Taiwan. Øvelsene fortsatte denne uka. Det er stor frykt for at det vil skje en ulykke eller misforståelse under øvelsene, som kan utløse en krig.

annonse

Taiwans utenriksminister Joseph Wu sier at de kinesiske øvelsene skjer for å forberede en invasjon. Kina vil endre status quo i hele Stillehavsregionen, sier Wu.

– De avholder storskala militære øvelser og rakettutskytninger, samt gjennomfører cyberangrep, en desinformasjonskampanje og økonomisk press for å svekke moralen på Taiwan, sier Wu.

Årlige øvelser

Taiwans øvelse er kjent som Tien Lei og ble kunngjort i slutten av juli, før Pelosis omstridte besøk forrige uke. Det er i tillegg en del av øyas årlige øvelser, Han Kuang.

annonse

Øvelsen går ut på å trene på å forsvare seg mot en eventuell invasjon av Kina, og finner sted tirsdag og torsdag denne uken.

Wu avholdt pressekonferanse kort tid etter at Taiwan innledet sin egen militærøvelse. Han kaller Kinas handlinger et grovt overgrep mot Taiwans rettigheter. Wu takker vestlige allierte for støtten.

– Det sender et klart budskap til verden om at demokratiet ikke vil bøye seg for trusselen fra de autoritære, sier Wu.

USAs støtte

USA har lovet Taiwan å støtte landet dersom Kina går til krig, men bare dersom Taiwan ikke selv har fremprovosert krigen.

Kina ønsker å innlemme Taiwan for fullt i sitt rike igjen, mens flere taiwanere ønsker fullstendig uavhengighet. Taiwan heter offisielt Republikken Kina, men øya har i praksis hatt fullt selvstyre siden 1949 etter kommunistenes seier i Fastlands-Kina. Kina har truet med å invadere øya dersom Taiwan erklærer selvstendighet.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT