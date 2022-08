annonse

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.

– Akkurat nå er energiprisene ekstremt høye, så vi kan forvente at de går noe ned. Men at energiprisen skal gå så langt ned at kraft blir billig, det tror jeg bare at vi skal glemme, sier Olsen i et innlegg tirsdag, ifølge Europower.

Olsen tror heller ikke at strømprisen vil falle tilbake til et normalnivå på 30–40 øre kilowatten.

Han viser til at olje og gass skal fases ut, og at Norge skal gjennom det grønne skiftet.

