USAs president Joe Biden har skrevet under på Sverige og Finlands Nato-søknad som bringer de to nasjonene et skritt nærmere å bli med i Nato.

President Biden anser signeringen som et vendepunkt for alliansen.

«Etter en demokratisk prosess har de valgt å slutte seg til Nato. Jeg tror det var og er et vendepunkt for alliansen og for mer sikkerhet og stabilitet, ikke bare for Europa og USA, men for hele verden»

«Putin trodde han kunne bryte oss fra hverandre, men alliansen vår er nærmere enn noen gang, den er mer forent enn noen gang, og etter at Finland og Sverige slutter seg til (NATO) vil vi være sterkere enn noen gang,» sa Biden fra fra Det hvite hus melder CNBC.

President Biden signs NATO ratification documents for Finland and Sweden pic.twitter.com/RMx2Eb8MgV — Forbes (@Forbes) August 9, 2022

Stor støtte

Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö snakket med Biden før godkjenningen.

– Han ville fortelle om den sterke støtten for en svensk og finsk søknad, sa Andersson etter samtalen.

Alle Natos 30 medlemsland må godkjenne søknadene for at Sverige og Finland blir medlem av Nato, og hittil har rundt halvparten av dem gjort det.

I mai startet begge nasjonene den formelle prosessen med å søke om NATO–medlemskap på bakgrunn av Russlands krig i Ukraina. Moskva, som lenge har forsøkt å hindre NATOs utvidelse, har motsatt seg de to nasjonenes planer om å bli med i alliansen.

