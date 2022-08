annonse

Mindre fokus på anti-terror og mer fokus på Kina, og i mindre grad, Russland.

Military.com melder at under et nylig lukket møte mellom ledere av CIAs antiterrorsenter, gjorde spionbyrået det klart at bekjempelse av al-Qaida og andre ekstremistiske grupper vil forbli en prioritet, men også at CIAs penger og ressurser i økende grad vil bli flyttet til å fokusere på Kina.

Ett år etter at krigen i Afghanistan ble avsluttet, snakker president Joe Biden og USAs viktigste ledere innen nasjonal sikkerhet mindre om terrorbekjempelse og mer om de politiske, økonomiske og militære truslene fra Kina, og i mindre grad Russland. Det har pågått en stille transformasjon innad i amerikanske etterretningsbyråer, som gradvis har flyttet hundrevis av offiserer til Kina-fokuserte stillinger, inkludert noen som tidligere jobbet med terrorisme.

Stormaktskamper

For mindre enn en uke siden iverksatte Kina store militærøvelser og truet med å kutte kontakten med USA på grunn av Nancy Pelosis besøk til Taiwan. Denne episoden forsterker budskapet som CIA-nestleder David Cohen hadde kommet med på møtet for noen uker siden: Byråets høyeste prioritet er nå å prøve å forstå og motarbeide Beijing.

USA har lenge vært skremt av Kinas voksende politiske og økonomiske ambisjoner. Kina har forsøkt å påvirke utenlandske valg, satt i gang kampanjer for kyber- og bedriftsspionasje og satt millioner av uigurer i konsentrasjonsleirer. Noen eksperter tror også at Beijing vil iverksette en invasjon av Taiwan i årene som kommer.

Amerikanske etterretningspersoner har derfor sagt at de trenger mer innsikt i Kina, spesielt etter at de ikke har klart å komme til bunns i årsaken til COVID-19-pandemien. Beijing har blitt anklaget for å holde tilbake informasjon om opprinnelsen til viruset, som mange mistenker stammer fra et virus-laboratorium i Wuhan.

Invasjonen av Ukraina har også understreket Russlands betydning som mål. USA brukte deklassifisert informasjon for å avsløre Russlands president Vladimir Putins krigsplaner før invasjonen og samle diplomatisk støtte til Kyiv.

Støttes

Endringen i prioriteringer støttes av mange tidligere etterretningsoffiserer og lovgivere fra begge sider av det amerikanske politiske spekteret. Det inkluderer personer som har tjenestegjort i Afghanistan, samt vært involvert i andre oppdrag mot al-Qaida og andre terrorgrupper.

Amerikanske etterretningspersoner understreker likevel at kampen mot terrorisme ikke vil bli ignorert.

