FrP vil blant annet foreslå å innføre makspris for husholdninger, hytter, organisasjons- og næringsliv, og fjerne elavgiften fra 1. september, ta kontroll på krafteksporten, stoppe elektrifiseringen av sokkelen, stoppe nedleggelsen av gasskraftverket på Mongstad og vurdere bruk og innkjøp av flere mobile gasskraftverk for beredskap for å hindre strømrasjonering.

Fremskrittspartiet er lei av at den handlingslammede regjeringen som følger situasjonen tett, nøye og løpende uten å foreta seg noe som monner. Folk flest og bedrifter i deler av landet rammes av skyhøye strømregninger, mens pengene strømmer inn i statskassen, skriver FrP.

– Vi slår oss absolutt ikke til ro med at regjeringen har innkalt til møte med partiene på Stortinget, og sier det snart kommer nye tiltak. FrP har ingen tiltro til at regjeringen klarer å håndtere denne krisen. De har hatt mulighet til å ta tak i strømkrisen siden i fjor høst, fremme egne forslag eller støtte FrPs forslag det siste året. Det har de ikke evnet. Derfor har vi havnet i den absurde situasjonen at det vurderes strømrasjonering i energinasjonen Norge på vinterstid. Allerede i november i fjor fremmet for eksempel FrP forslag om å begrense strømeksporten men ble nedstemt, sier partileder Sylvi Listhaug, og legger til:

– På tross av faresignalene har vært klare i lang tid, også før den grufulle krigen i Ukraina, har regjeringspartiene med Høyre på slep valgt å vende det døve øret til. Det har vært null interesse i å støtte forslag som ville tatt tak i hovedproblemet vi har nå, og det er strømeksporten til Europa. Det er helt utrolig at Høyre og regjeringspartiene inntil nylig har avvist å stanse strømeksporten når vi har lav magasinfylling.

Listhaug tar også et oppgjør med norske politikere som er mer opptatt av å hjelpe europeiske land, som på tross av sterke advarsler har gjort seg avhengig av russisk gass, lagt ned atomkraftverk og satset på væravhengige energikilder som sol- og vindkraft, enn å sikre strømforsyning og levelige priser for norske husholdninger og bedrifter.

– For alle norske politikere burde det være åpenbart at vi må ta nasjonal kontroll over kraftsituasjonen og ikke overlate energipolitikken vår til EU. Det er ikke norske husholdninger og bedrifter som skal betale prisen for at europeiske politikere har ført en totalt uansvarlig energipolitikk, avslutter Listhaug.

Forslagene som FrP vil at Stortinget skal hastebehandle innen 1. september:

Stortinget ber regjeringen innføre en makspris for strøm på 0,50 kr pr kWt eks mva. Dette gjøres gjeldende for alle, både husholdninger og næringsliv fra 1. september 2022. Strømstøtten settes da til 100 prosent over 50 øre.

Stortinget ber regjeringen fjerne elavgiften fra 1. september 2022.

Stortinget ber regjeringen umiddelbart vektlegge norsk, nasjonal forsyningssikkerhet i system for utveksling av kraft mellom land, og etablere et system hvor netto krafteksport stanses når magasinfylling er på en fyllingsgrad lavere enn normalt for sesongen, hvor også framtidsprognosene for kraftproduksjon og kraftreserver i motpart land tas med i betraktningene.

Stortinget ber regjeringen reforhandle avtalene om strømkablene til Tyskland og England med de nevnte land. Regjeringen gis mandat til å si opp avtalen hvis ikke endringer som reduserer prissmitte og reduserer risikoen for kraftrasjonering innrømmes.

Stortinget ber regjeringen umiddelbart utrede mulighetene for å innføre en avgift på eksportkraft.

Stortinget ber regjeringen stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land.

Stortinget ber regjeringen stanse nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad, og vurdere om andre gasskraftverk i Norge kan brukes i en beredskapssituasjon.

Stortinget ber regjeringen arbeide for å øke kraftberedskapen ved for eksempel å flytte mobile gasskraftverk til region sør (eks. det mobile gasskraftverket på Nyhavna som er til salgs).

Stortinget ber regjeringen vurdere behov for anskaffelse av nye gasskraftverk for å styrke kraftberedskapen og komme tilbake til Stortinget før utgangen av oktober 2022.

