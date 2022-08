annonse

Prisene har økt med 6,8 prosent det siste året, det særlig matvarepriser og drivstoffpriser som driver veksten. Kjerneinflasjonen øker. Nå tror sjeføkonomer at det ligger an til et rentehopp i høst.

Prisveksten de siste tolv månedene var 0,5 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersendringen i juni, som allerede var svært høy, melder NTB.

– En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli var den viktigste årsaken til oppgangen i konsumprisindeksen (KPI) i juli. Vi har ikke noen gang tidligere målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

De siste månedene har vært preget av stigende konsumprisvekst, og denne måneden stiger veksten ytterligere. Vi må tilbake til juli 1988 for å finne tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI.

Energi gir økte priser

Fra juni til juli gikk prisene på elektrisitet inkludert nettleie ned med 1,1 prosent, men de var likevel 18 prosent høyere i juli 2022 enn juli 2021.

De siste tolv månedene gikk prisene på drivstoff og smøremidler opp 47,4 prosent. Fra juni til juli økte prisene på diesel med 0,9 prosent, mens det for bensin ble målt en prisnedgang på 4,1 prosent.

– Til tross for en viss nedgang den siste måneden er nivået på energiprisene fortsatt høyt, og bidro til at tolvmånedersveksten i KPI var høy i juli, om enn ikke i like stor grad som de gjorde i måneden før, sier Kristiansen.

KPI uten energivarer, KPI-JE, viste en tolvmånedersendring på 4,7 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Forskjellen mellom KPI og KPI-JE viser at prisene på energivarer har bidratt til å trekke veksten i KPI opp med 2,1 prosentpoeng det siste året, melder NTB.

Prisoppgang på møbler og restauranttjenester

Bak den sterke oppgangen i KPI de siste tolv månedene finner vi også en prisøkning på de fleste andre varer og tjenester. Foruten mat- og energivarer bidro prisvekst på møbler og restauranttjenester mest til at KPI var 6,8 prosent høyere enn ett år tidligere.

– Vi registrer at det er en bred og generell oppgang som preger KPI de siste tolv månedene. Det er svært få varer og tjenester som ikke går opp i pris, sier Kristiansen.

Kjerneinflasjonen øker. Nå tror sjeføkonomer at det ligger an til et rentehopp i august, og kanskje i september, melder NTB.

Kjerneinflasjonen, som måler prisveksten utenom strøm og avgiftsendringer, ligger samtidig på 4,5 prosent. Det er det høyeste som er registrert siden man begynte å måle dette i 2001, skriver E24.

– Inflasjonstrykket er klart høyere enn hva Norges Bank hadde ventet seg. Dette taler klart i favør av en halv prosentpoengs renteoppgang i august, og kanskje også i september, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til nettavisa.

Haugland peker på økningen av kjerneinflasjonen – som er Norges Banks foretrukne inflasjonsmål – er vesentlig mye høyere enn Norges Banks eget anslag på 3,2 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier at dagens tall er høyere enn det de hadde forventet på forhånd.

– Det blir vanskelig for Norges Bank å bare feie dette under teppet. Jeg tror det hvert fall blir en dobbelt renteheving nå i august, sier han.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, er enig

– Det vi ser er en bekymringsfull høy prisvekst. Her ligger det an til et nytt dobbelt rentehopp, sier hun.

Konsumprisindeksen i Danmark har det siste året steget med 8,7 prosent. Det har ikke skjedd siden 1983, skriver NTB.

Inflasjonen fortsetter dermed å stige og endte i juli måned på 8,7 prosent, mens den i juni var på 8,2 prosent.

Det er på nivå med den tidligere rekorden, som ble nådd i februar 1983.

Inflasjonen utregnes som et vektet gjennomsnitt av prisstigningene over et år på en rekke varegrupper som dagligvarer, energi, servering og klær.

For tiden er det særlig mat, strøm og drivstoff som trekker prisveksten oppover i Danmark.

