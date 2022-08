annonse

Kraftproduksjonen i Sørvest-Norge var forrige uke på det laveste nivået på 10 år, viser nye tall fra NVE.

– Kraftproduksjonen i Sørvest-Norge var historisk lav i forrige uke. Dette er det laveste nivået vi har sett for denne landsdelen i uke 31 på 10 år, sier direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ), Inga Nordberg, ifølge NTB.

De høye kraftprisene sør i Norge settes i sammenheng med den lave kraftproduksjonen og et høyere prisnivå i landene rundt oss.

– At kraftprisene følger prisnivået til nabolandene er et uttrykk for at flere vannkraftprodusenter sparer på vannet. Dermed blir det også mindre eksport, sier Nordberg.

Selv om prisene har blitt noe redusert i Sørvest-Norge, er det fortsatt historisk høye kraftpriser. Den reduserte kraftproduksjonen sør i landet bidro til høyere nettoimport til dette området i uka som gikk.

