annonse

annonse

Det har vært våpenhvile i jakten på rasister i strikkeverdenen en stund. Men hvor kan man være sikker på å få strikkeinspirasjon fritt for politikk og rasismeanklager?

Strikking er så mangt. Det er avkobling og kreativitet – noen forbinder det med bestemødre i gyngestolen, andre med praktfullt og praktisk håndverk. Instagram-generasjonen har for lengst trykket strikking til sitt bryst og nedstengningene bidro til ytterligere vekst, mest blant yngre mennesker – også menn.

Selv har jeg strikket av og på siden barndommen, men da jeg ble mor for første gang ble jeg avhengig av å ha minst ett strikketøy på pinnene. Som de fleste strikkere av min generasjon (og yngre) henter jeg inspirasjon fra nettet. Det var mens jeg scrollet meg gjennom oppskrifter og fine bilder at jeg oppdaget at strikking ikke bare handlet om garn og pinnestørrelser. Strikking var blitt politikk.

annonse

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av HeyJay Hand Dyed Yarns (@heyjayyarn)

Politisering av håndarbeid og strikkekrig

«Craftivism» gjorde sitt inntog i strikkeverdenen da feminister i USA begynte å strikke rosa luer, såkalte «pussy hats,» i forbindelse med Women’s March i 2017. Verdens største strikkeforum, Ravelry, ble også mer uttalt politisk – mot venstre, selvsagt – da de i 2019 rett og slett forbød sine brukere å uttale støtte til Trump.

annonse

Det ble krig i strikkesamfunnet på nett og man måtte trå varsomt, særlig om man var en hvit strikkedesigner som forsøkte å finne de riktige ordene, men ikke traff helt nøyaktig slik strikkeaktivistene forventet. Anklager om rasisme satt løst, og flere store strikke-navn ble kansellert: Kate Davies, en skotsk designer som selv var funksjonshemmet etter et slag, fikk nervøst sammenbrudd og slettet alle konti på sosiale medier. Nathan Taylor, en homofil, HIV-positiv forfatter av strikkebøker som laget et dikt for å forene harde fronter endte opp på sykehus etter selvmordstanker. Også bloggeren Karen Templer, som kom i skade for å sammenligne India med Mars (!) måtte unnskylde seg og drive ren maoistisk selvpining.

Les også: «Sløseriombudsmannen» til Resett: – Identitetspolitikk er den mest rasistiske tendensen i samfunnet vårt (+)

Med sitt inntog i strikkeverdenen hadde såkalt antirasisme invadert sfærer som knapt noen forestilte seg å kunne være grobunn for slik aktivisme – selv bare få år tidligere. Nå vet vi bedre. Nå vet vi at alt er rasistisk. Som Robin Di Angelo sier, den kjente professoren i hvithetsstudier: «Hvis du er en hvit person i Amerika er du en rasist, enkelt og greit, og uten en livslang og bevisst innsats vil du alltid forbli det». Jeg vet ikke hva hun sier om nordmenn, men jeg regner med at vi ikke slipper unna. Hvitt privilegium kjenner ingen landegrenser. Og kollektiv skyld er ennå ikke gått av moten.

Mot normalt?

Men selv ikke strikke-aktivister kan holde intensiteten i jakten på rasister oppe i flere år uten avbrekk. Etter en roligere periode, har en slags ny normal satt seg. Internasjonale strikkedesignere dydsposerer ofte på kjent vis, saker som woke-venstre er opptatt av. Nå for tiden går det i abortrettigheter – etter vaksiner og munnbind under pandemien. Men det er særlig én strikkesfære som har sluppet unna, og det er den skandinaviske. I et forsøk på å finne ut hvorfor, kontaktet jeg en av de mest populære designerne i Skandinavia.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av PetiteKnit // Mette (@petiteknit)

Petite Knit, eller Mette Wendelboe Okkels, er velkjent for de fleste strikkere som liker moderne, enkle, og stilige plagg til seg selv eller barna. Okkels har nærmere 650 tusen følgere på Instagram og på egen nettside selger hun oppskrifter på dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk. Jeg var nysgjerrig på hvordan hun har klart å holde seg unna identitetspolitikken i anglosfæaive og sendte henne derfor forespørsel om et intervju. Okkels var positiv – helt til hun fikk vite hvilken avis jeg skulle skrive for. Hun er tydeligvis klar over hvor lett det er å trå feil dagens politisk korrekte landskap, men hvem kan klandre henne for å være forsiktig? Selv om de aller fleste skandinaviske strikkeprofilene har styrt unna kulturkrig og kansellering, er de nok klar over hva som foregår i resten av strikkeuniverset.

(Strikke)revolusjonen spiser sine egne

annonse

Selv om det har vært en roligere tid de siste par årene, har ikke aktivistene lagt ned våpnene for godt. Kristy Glass er en fargerik, sprudlende hvit kvinne i USA (det er et aber med dagens ytringsklima at man må nevne menneskers hudfarge, men det er dessverre relevant i denne sammenhengen). I fjor høst ble hun utsatt for massiv kritikk og uthenging etter at hun stilte det banale, og for mange sikkert merkelige, spørsmålet: hvor er Michelle Obamas strikketøy? Bakgrunnen var at Fru Obama hadde blitt intervjuet i Vogue Magazine om sin nye hobby, som er nettopp strikking, men uten at magasinet hadde vist frem noe av det hun hadde laget.

Dramaet eskalerte og ble en surrealistisk saga som endte med at Glass slettet sin YouTube-kanal, satte Instagram-kontoen til privat og trakk seg fra sine engasjementer med Vogue Knitting. For en som hadde bekjent seg til idealene i Kritisk raseteori, som ligger i bunnen for rasismedebatten som har rast de siste årene, var det ironisk at hun ble ofret. Men det er slik det foregår i revolusjoner – den spiser jo som kjent sine egne barn.

Inspirasjon og anbefalinger for strikkehøsten

Hvis alt dette er mer drama enn du ønsker når du skal finne frem pinner og garn, og hvis du ønsker inspirasjon til sensommeren og høstens strikkeprosjekter, anbefaler jeg å holde deg i Norden. Her kommer mine anbefalinger for strikkelystne:

Først må vi likevel en liten tur innom Tyskland, der mor og datter-paret Andrea og Madeleine befinner seg. De kaller seg Fruity Knitting og er riktignok australiere. Strikkeprogrammene deres er derfor på engelsk og ligger åpent for alle på YouTube. Andrea startet podcasten med ektemannen Andrew som dessverre døde i fjor vinter. De to intervjuet designere og små, uavhengige garnprodusenter. De presenterte trender og strikkehistorie på en dyptpløyende, engasjerende måte, akkompagnert av klassisk musikk, reisereportasjer til internasjonale strikkefestivaler og litt mer personlig innhold. Her er produksjonsverdien høy og du kunne ventet deg et tilsvarende program fra BBC.

Fruity Knitting er for strikkeren som allerede er godt kjent med garn og pinner, og som vil lære mer om teknikker og nye designere. Strikkepodcaster kan være en smule trege (kanskje hakket mer spennende enn NRKs «strikking minutt for minutt») men Fruity Knitting er velregissert og har jevnt over høy kvalitet.

annonse

Danmark og Finland

Så tar vi turen til Danmark og Petit Knit med allerede nevnte Mette Wendelboe Okkels. For deg som liker den nordiske estetikken, med duse pasteller, rene linjer og profesjonelle detaljer, anbefales Petite Knit som en motvekt til de mer fargerike og out-there designerne, som Stephen West eller dansken Lærke Bagger. Med sitt blonde hår, vevre skikkelse og etter hvert fem små barn viser Okkels frem en dansk hverdagsidyll langt fra woke-aktivistenes kniving. Mønstrene er også enkle å følge og jeg har sjeldent blitt skuffet over plagg jeg har strikket fra Petite Knit. Du finner mønstrene hennes i strikkebutikker og på www.petiteknit.com

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kika | Knit designer & YouTuber (@kutovakika)

Litt lenger øst finner vi Kutovakika, eller Veronika Lindberg som hun egentlig heter, en finsk, ung designer som strikker trendy plagg og har en populær YouTube-kanal. Du finner henne selvsagt også på Instagram. Snart utkommer hennes første strikkebok, Knit This! 21 Gorgeous Everyday Knit Patterns. Kutovakika strikker mest til seg selv – lekre gensere og topper som Lindberg selv beskriver som elegante og feminine, ofte strikket på tykke pinner, som gjør at det går fort unna. Bildene er selvsagt innbydende, ofte med finsk natur som bakgrunn.

Norge

Hvis du heller vil strikke norsk, tradisjonell mønsterstrikk, kan du alltids strikke deg en kofte. Trilogien Kofteboken 1, 2 og 3, av Lene Holme Samsøe og Liv Sandvik Jakobsen er full av fargerike strikkejakker. Om du synes det blir for mye jobb med en tradisjonell kofte, men ønsker deg et flott, mønsterstrikket plagg, har Linka Neumann, aka Valleyknits på Instagram, skrevet tre bøker med «villmarksgensere» – gjerne strikket i islandsk ull – som du kan lage til deg selv eller en du er glad i. Og hvis du er en strikker av den gamle skole, er det ingenting som slår et besøk i din lokale garnbutikk.

Da gjenstår det bare å si som Elizabeth Zimmermann, den moderne strikkingens mor:

Really, all you need to become a good knitter are wool, needles, hands, and slightly-below average intelligence. Of course, superior intelligence, such as yours and mine, is an advantage.

Så kan vi la dem som bryr seg mer om rase og hudfarge styre på med det hvis de vil.

[Red. anm. Kathrine Jebsen Moore har dekket og kommentert strikkekrigen i en rekke medier, som The Critic og The Post Millennial, samt en omfattende, tredelt artikkelserie i Quilette som også refereres i boka Cynical Theories (2020) av Helen Pluckrose og James Lindsay. Hun er nå kulturskribent i Resett.]

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT