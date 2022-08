annonse

Investor Øystein Stray Spetalen vil ha en regulering av strømmarkedet. Han mener det som er galt i dag er at markedet er fritt.

– Vi må umiddelbart innføre makspris på strøm, kombinert streng regulering av når det er lov til å selge strøm ut av landet. Strømeksport skal bare kunne skje når fyllingsgraden i vannmagasinene sikrer norsk forbruk over en lengre periode, sier Spetalen til Dagbladet Børsen, og legger til:

– Å gjøre strømmarkedet fritt, står som selve beviset på at kapitalisme og frie markedskrefter ikke fungerer. Det går helt galt. Jeg har sett på de mest vellykkede landene i verden i dag, som du finner i Asia. Se på Singapore. Der eier staten alt av viktig infrastruktur, og det går så det suser.

Spetalen sier videre at det er verken Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum som eier strømmen. Strømmen eies av deg og meg. Sånn sett betyr strømeksporten og utenlandskablene at vi plyndres for billig energi.

– Vi må få kontroll på lønninger og bonuser i titallsmillionklassen til sjefene i Statkraft og Statnett. Det går ganske enkelt ikke an at de skal håve inn på fellesskapets midler på den måten, mener han, og fortsetter:

– Folk må være klar over at de skyhøye strømregninger egentlig er dobbelt så dyre som beløpet du betaler inn. Når du får strømregning på 20 000 kroner, koster den egentlig 40 000 kroner, fordi det er dette beløpet du må tjene inn før halvparten trekkes skatt og du deretter kan betale strømregning for resten.

