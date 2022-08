annonse

Medlemmene i Al-Noor-moskeen vil både minnes og lære av terrorangrepet som skjedde for tre år, sier talsmann Waheed Ahmed.

– Hvis vi skal kunne klare å forebygge slike hendelser, så er det viktig at vi minnes dem, og lærer. Vi vil også at neste generasjon skal lære av dette her. Å gjøre andre vondt skaper aldri noe fellesskap, sier Al-Noor-talsmann Waheed Ahmed til NTB under treårsmarkeringen onsdag.

Ahmed legger til at han opplever å ha fått en bedre forståelse i samfunnet for at det fins ytterpunkter der ute. Skytingen i Oslo i juni vekket også til live gamle minner, sier han.

– Vi var godt på vei tilbake, til at ting skulle bli bedre. Så skjedde angrepet under pride, og den har ført til at folk igjen er redde for at sånne ting skal skje, sier Ahmed.

Han tror ikke at angrepet i juni vil føre til ytterligere splittelse i samfunnet, men frykter noen kan bruke det til å skape fordommer og frykt.

– Det fins jo de som ønsker å bruke dette i sin favør, til å rekruttere nye til å gjøre slike angrep. Det er det som er skremmende.

