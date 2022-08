annonse

Donald Trump hevder at FBI-ransakingen mandag var politisk motivert og ber støttespillere om donasjoner, melder NTB.

– De prøver å stoppe Det republikanske parti og meg nok en gang. Lovløsheten, den politiske forfølgelsen og heksejakten må avsløres og stoppes, skrev Trump i eposter og tekstmeldinger til støttespillere tirsdag, ifølge Reuters.

Den tidligere presidenten Donald Trump ba om politiske donasjoner som følge av ransakingen FBI foretok på mandag.

Mandag sa USAs tidligere president Donald Trump at FBI hadde ransaket Florida-boligen hans, Mar-a-Lago. Ifølge New York Times skjedde ransakelsen i forbindelse med etterforskningen av esker med gradert materiale Trump tok med seg til eiendommen etter at han gikk av som president i fjor, melder NTB.

Trump forklare seg under ed

Onsdag skal Trump forklare seg under ed i en domstol i New York. Bakgrunnen er en langvarig sivil etterforskning av hans eiendomsforretninger, som ledes av New York justisminister Letitia James.

Ekspresidentens selskap Trump Organization er anklaget for å ha feilrapportert verdien av flere av eiendommene Trump sitter på, som golfbaner og skyskrapere. I tillegg villedet organisasjonen angivelig långivere og skattemyndigheter, skriver NTB.

– I New York i kveld. Møte med New Yorks rasistiske justisminister som får fortsette det største heksejakten i USAs historie, skriver Trump på sitt egen nettsted, Social Truth.

– Selskapet mitt og jeg blir angrepet fra alle kanter. Bananrepublikk!

