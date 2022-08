annonse

Den mest ødeleggende hendelsen i historien til Russlands flyvåpen?

Det ukrainske flyvåpenet påstod onsdag at minst syv russiske militærfly er blitt ødelagt av flere store eksplosjoner ved militærbasen Saky i Novofedorivka på vestkysten av Krim-halvøya, ifølge Defense-blog.

«Minus ni okkupasjonsfly,» skrev luftforsvaret i et Facebook-innlegg.

9. august rapporterte russiske medier og lokale innbyggere om en serie kraftige eksplosjoner ved den russiske militærflybasen på den russisk-annekterte Krim-halvøya. En person skal ha dødd som følge av eksplosjonene, ifølge russiske talspersoner.

Vitner har fortalt til en russisk nyhetsside at eksplosjonene pågikk i en hel time.

Det russiske forsvarsdepartementet påstod at det var «flyammunisjon som detonerte» ved flybasen, som førte til eksplosjonene.

Flere videoer har dukket opp på nettet, som ser ut til å vise en rekke forskjellige eksplosjoner og røykskyer som dukker opp fra militærbasen, som i stor grad tilbakeviser de russiske påstandene.

Russiske turister som ferierer på strender i nærheten av flybasen kan sees flykte i frykt. Det er en av få anledninger at halvøya, som har vært okkupert av Russland siden 2014, har blitt direkte berørt av krigen mellom Russland og Ukraina.

Utbrente fly og biler

Senere dukket det opp videoer fra flybasen på internett, som viser utbrente militærfly og personalbiler på selve basen.

Incredible amounts of damage at Novofedorivka airbase in Crimea. pic.twitter.com/ymFh7HUxDX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 9, 2022



Hvis det stemmer at hele ni russiske militærfly ble ødelagt under hendelsen, vil det være den mest ødeleggende i historien til Det russiske luftforsvaret.

Ukraina: – Vi stod bak

En ukrainsk militærtjenestemann med kunnskap om situasjonen sa til The New York Times at ukrainske styrker sto bak eksplosjonen.

– Dette var en flybase hvorfra fly regelmessig lettet for angrep mot våre styrker i den sørlige regionen, sa tjenestemannen, som uttalte seg på betingelse av anonymitet.

Tjenestemannen ville ikke fortelle hvilken type våpen som ble brukt i angrepet, kun at «en enhet utelukkende av ukrainsk produksjon ble anvendt.»

