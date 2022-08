annonse

Den nylige testen bekreftet prosjektilets stabilitet og fremdriftssystem. Neste steg: Guidet flytur.

Breaking Defense melder at Boeing og det norske forsvarsselskapet Nammo har utført en rekke vellykkede tester av sitt nye «luftpustende» artilleriprosjektil i Norge. Testene er den siste utviklingen i den amerikanske hærens innsats for å utvikle artillerisystemer med lengre rekkevidde for fremtidige konflikter.

Kjent som «Ramjet 155», er prosjektilet en del av den amerikanske hærens XM1155-program, som igjen er en del av hærens Extended Range Artillery Munition Suite Technology-program, som utforsker avansert teknologi for å utvide rekkevidden og effektiviteten til artilleriprosjektiler.

– Vi mener at Boeing Ramjet 155, med videre teknologimodning og testing, kan hjelpe den amerikanske hæren med å møte sine langdistanse-prioriteringer for modernisering av presisjonsild. Denne vellykkede testen er bevis på at vi gjør store fremskritt, sa Steve Nordlund, visepresident og daglig leder ved Boeing Phantom Works, i en uttalelse.

Hybrid

Ifølge Dan Palmer, leder for forretningsutvikling for Boeing Phantom Works, bekreftet testen 28. juni at ramjet-prosjektilet kunne holde seg stabilt i lufta og at ramjet-motoren var i stand til å antennes til å drive det tilstrekkelig fremover.

– Den største utfordringen vi har hatt med den er å få den stabil, få den til å fly, få god fremdriftskraft og få god motorforbrenning, sa Palmer i et intervju med Breaking Defense.

Boeing beskriver Ramjet 155-prosjektilet som en «hybrid» mellom guidet artilleri og et missil. Den vellykkede testen av ramjet-prosjektilet er et viktig skritt fremover, opplyser Palmer, ettersom Nammo og Boeing nå kan fokusere på andre evner, som rekkevidde.

– Når man har funnet ut av fremdriften og stabiliteten, kommer rekkevidden, navigasjonen og resten av systemet, sa han.

Økt rekkevidde

Ifølge Boeing, har ramjet-teknologien som mål å utvide rekkevidde til den amerikanske hærens 155mm haubitser til mer enn 70 kilometer, opp fra 40 kilometer.

Ifølge Mark Altobelli, direktør for Boeing Phantom Works, er det en seier i seg selv at ramjet-prosjektilet overlevde kanonutskytingen, ettersom det har vært en utfordring tidligere. Selskapene opplyser å ha fullført over 450 tester av artilleriet.

– Når det gjelder sammensetningen, tenk på det nesten som et filharmonisk orkester, alt må fungere sammen, sa Palmer.

Med flystabiliteten og fremdriftsytelsen bekreftet i den siste testen, vil teamet nå jobbe mot guidede flyvninger, som Altobelli kalte den «neste store milepælen». Disse flyvningene vil finne sted i 2023 og 2024.

Kontrakter

Den amerikanske hæren tildelte Boeing og Nammo en kontrakt i juli 2019 for å utvikle Ramjet 155-prosjektilet. Selskapene ble deretter tildelt en «fase to teknologiutviklingskontrakt» i mai 2021.

– Vi har stor tillit til ramjet-konseptet, sa administrerende direktør i Nammo, Morten Brandtzæg, i en uttalelse.

– Testen – med alle aspekter fra kanonskyting, til prosjektilkroppen, finnene og banen fungerer perfekt – representerer et ekte teknologisk gjennombrudd innen artilleri, og en stor suksess for Boeing, Nammo og den amerikanske hæren, la han til.

