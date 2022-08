annonse

Mens folk flest ser lønna spises opp av prisstigning, tjener pengeeierne mer enn noen gang.

– Bare sommersola er heitere enn utbyttefesten − og leiemarkedet for husvære i Oslo. Inflasjon rammer bare vanlige folk, skriver Dagsavisens politiske redaktør Lars West Johnsen.

Han påpeker at alt rundt oss blir dyrere. Krig midt i Europa sender sjokkbølger gjennom hele den sammenfiltrede, globale økonomien. Strøm og bensin, melk og brød. Dette er tross alt nødvendighetsvarer for de aller fleste av oss.

– Men det er et underkommunisert paradoks i denne fortellingen. For mens folk flest ser lønna spises opp av prisstigning, tjener pengeeierne mer enn noen gang. Marginene blir feitere midt i en global krise, sier han, og undres over det:

– Det er ganske utrolig.

West Johnsen mener at i en tid der alt blir dyrere, skulle man kanskje tro at kravene til avkastning på kapital ville avtatt. At kapital- og bedriftseierne ville tatt sin del av byrden og bidratt til å holde prisene nede ved å nettopp gi avkall på utbytte.

– De gjør livet dyrere for folk enn det hadde trengt å være. I ly av en prisstigning ute av kontroll, øker mange selskaper prisene enda litt mer enn de økte kostnadene skulle tilsi, skriver han.

