annonse

annonse

Sommerens hetebølge stakk kjepper i hjulene for flere med drømmen om å bestige et av alpenes mest attraktive fjell. Flere turistattraksjoner står i fare for å forsvinne, hevder klimaforsker.

– Krystallklart hav og endeløse strender på Fiji, frihetsfølelse på toppen av Mont Blanc eller safari i Afrika er alle opplevelser vi har på lånt tid, påstår klimaforsker Eirik Kolstad i TV 2.

Han fortsetter:

annonse

– Hvert år strømmer over 100 millioner turister til Alpene for å oppleve noen av Europas mest spektakulære fjell. Men smeltende isbreer og tinende permafrost har gjort flere av alpeturene utilgjengelige i sommer.

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

Erik Kolstad er klimaforsker hos NORCE og Bjerknessenteret. Han kan fortelle at isbreer over hele verden smelter i rekordfart, og at vi har lange sommere med veldig varmt vær.

annonse

– Det varme været påvirker ikke bare snøforhold og isbreer, men vi ser også et økende antall skogbranner og bortfall av korallrev, sier han.

Les også: Mener klimakrisen er en «forbrytelse» mot en hel generasjon: – Få hue ut av tåkeheimen, svarer partileder (+)

Han advarer også om at Maldivene med sine kritthvite strender og krystallklare vann er i fare. Havet vil stige og øyene forsvinner. Det samme gjelder Key West, Venezia og Mallorca.

– Gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger raskere enn forskerne noen gang har observert, sier klimaforskeren, og fortsetter:

– Noen steder kommer det kanskje én ordentlig skur, andre steder kommer det ingenting. Dette er svært alvorlig for både dyr, mennesker og infrastruktur.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT