Kun dager før skolestart fremstår det ikke som om Utdanningsforbundet og KS er nær en løsning. I sommer har det ikke vært kontakt mellom dem, skriver NTB.

– Jeg tror alle bør forberede seg på at det blir en opptrapping av streiken, er beskjeden fra leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Elevene skal tilbake på skolebenken fra mandag neste uke.

– Norge har lærermangel – stor lærermangel. KS har gjort oss til lønnstapere for sjette året på rad. Det er klart at det regnestykket ikke går opp, og gjør at færre søker seg til lærerutdanning og flere vurderer å slutte i jobben, sier Handal til NTB.

Lederen i Utdanningsforbundet:- Svært alvorlig situasjon

Handal viser til at én av fem som underviser i skolen, ikke har lærerutdanning. Da er samfunnet på vei inn i en svært alvorlig situasjon, mener han.

– Barn og unge vil ikke få den utdanningen de trenger, uten nok lærere.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangstø i KS sterkt uenig i kritikken og avviser dårlig lønnsvekst og lærermangel.

– Utdanningsforbundet bruker nasjonale tall fra Teknisk beregningsutvalg for å vise at de er lønnstapere. De er lite relevante for å se på lønnsutviklingen. Egne tall for kommunesektorene, som alle parter er enige om, viser at de ulike lærergruppene har hatt 1 promille lavere lønnsvekst de siste fem årene enn snittet, sier han til NTB.

Gangstø avviser også at Norge har lærermangel, og forteller at 96 prosent av lærerne i grunnskolen oppfyller kompetansekravene, ifølge tall fra SSB.

Utdanningsforbundet var misfornøyd med oppgjøret i kommunesektoren og sa nei til løsningen som hovedorganisasjonen Unios forhandlere ble enig med KS om i vår, skriver NTB.

– Jeg ønsker ikke å avsløre hvor og når og hvor mange streiken vil omfatte. Det er vanlig spilleregler i arbeidslivet at man gir arbeidsgiver beskjed før det skjer. Til da holder vi kortene tett til brystet, fortsetter Handal.

Ingen kontakt med KS gjennom sommeren, kun med Riksmekleren.

– Vår dør er alltid åpen

– Hva må til for å forhindre streik?

– Det er kun en ting som kan forhindre det, det er at partene møtes igjen, og at KS viser vilje til å gi lærerne et bedre tilbud, konstaterer Handal.

KS: kommunenes økonomi tåler ikke mer

– Utgangspunktet er at handlingsrommet er svært lite fordi vi har funnet en løsning med alle andre, men vår dør er alltid åpen, svarer Gangstø.

Kristine Nergaard: sammenligner årets streik med den i 2014

Fafo-forsker Kristine Nergaard sammenligner årets streik med den i 2014, da 7.000 lærere ble tatt ut til skolestart.

– Den gang vant de, men da handlet det om en særavtale om arbeidstid for lærere. Det blir vanskeligere i år, da spliden handler om lønn. Men det blir spennende å se om de prøver seg på en ny strategi, for eksempel et lavere uttak i få kommuner for å legge press på KS på en ny måte.

– Er det noe med denne streiken som skiller seg ut?

– Det som er spesielt, er at det er kun lærerorganisasjoner som har sagt nei i årets oppgjør, mens resten av arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor har sagt ja. Det gjør det enda vanskeligere å lande noe annet lønnsmessig enn det som allerede ligger på bordet. Det vil sitte langt inne for KS å gi etter, ettersom flertallet av de andre forbundene har sikret seg retten til å kreve reforhandlinger, sier hun.

Nergaard tror lærerstreiken blir både langvarig, omfattende og vanskelig å vinne, melder NTB.

– Den vil nok vare noen uker. I og med at det utelukkende er en lærerstreik, så er det også vanskelig å styre streiken mot tvungen lønnsnemnd, sier Nergaard.

Et uttak skal varsles fire dager før streiken starter.

